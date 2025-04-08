«يانغو رايد» تضاعف إكراميات السائقين خلال عيد الفطر

احتفلت يانغو رايد، خدمة حجز السيارات التابعة لمجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية، بعيد الفطر المبارك، من خلال رد الجميل لشركائها السائقين على شوارع دبي وأبوظبي. في لفتة رائعة، تعكس تقدير الشركة للسائقين، ضاعفت يانغو رايد جميع الإكراميات الممنوحة لهم عبر بطاقات الائتمان داخل التطبيق، بين 30 مارس والأول من أبريل، ما أضفى البهجة على قلوبهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

تعكس هذه المبادرة روح الكرم التي تميز شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، إلى جانب تأكيد التزام يانغو المستمر بدعم سائقيها. يمضي سائقو يانغو رايد ساعات طويلة في التنقل، لضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بأمان، ما يجعلهم محور كل رحلة. هذا العيد، جاءت الإكراميات المضاعفة، لتؤكد لهم تقدير الشركة لهم، واعترافاً بجميلهم وتفانيهم في العمل.

تماشياً مع التزامها بتعزيز راحة السائقين خلال شهر رمضان، أطلقت يانغو رايد ميزة في التطبيق للتذكير بأوقات الصلاة. عبر هذه الميزة، يتلقى السائقون تذكيراً قبل كل صلاة، مع كتم الإشعارات أثناء الصلاة، وإمكانية إيقاف طلبات الرحلات مؤقتاً، دون تفويت فرص كسب المال بعد انتهاء الصلاة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع وجبات الإفطار على السائقين أسبوعياً، عبر مجموعة من المواقع الرئيسة، لضمان حصولهم على فرصة لتناول وجبة الإفطار براحة وهدوء أثناء فترات العمل.