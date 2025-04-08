تحالف عقاري لدعم «استراتيجية دبي للترويج العقاري «Real Estate i»

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحالفاً عقارياً جديداً لدعم «استراتيجية دبي للترويج العقاري Real Estate i»، حيث وقعت مذكرة تعاون مع 4 من أبرز المطورين العقاريين في الإمارة وهم دانوب للتطوير العقاري، امتياز للتطوير العقاري، ماج للتطوير العقاري، وفخر الدين للتطوير العقاري.

يأتي التحالف في إطار التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي وجهة استثمارية عالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الفرص العقارية في الإمارة بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

وفي إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم استدامة السوق العقاري، أبرم المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرتي تعاون مع كل من رضوان ساجان، المالك والمؤسس لشركة دانوب للتطوير العقاري، ومسيح امتياز، مدير عام شركة امتياز للاستثمار والتطوير العقاري.

ومن جهة أخرى وقعت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في أراضي دبي، مذكرتي تعاون مع كل من طلال موفق القداح، المدير التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري، ويوسف فخر الدين، المدير التنفيذي لشركة فخر الدين للتطوير العقاري. ويأتي التعاون في إطار الجهود المشتركة لتنفيذ استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

فرص استثمارية

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يمثل قطاع العقارات ركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة التي تشهدها دبي، وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة نعمل على تعزيز التعاون مع شركائنا في القطاع الخاص الذين لطالما أبدوا استعدادهم وجاهزيتهم لتوفير فرص استثمارية جديدة وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية جاذبة ومفضلة للعيش والعمل والزيارة. وتعد مذكرة التعاون هذه خطوة نوعية ضمن جهودنا في الترويج للقطاع العقاري عبر منصات مختلفة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المستثمرين وتعزز حيوية السوق».

وأضاف: «إن هذا التعاون الاستراتيجي يعكس حجم الثقة التي يوليها المطورون العقاريون لرؤية دبي الطموحة، ويتيح المجال لاستعراض التنوع العقاري الغني في الإمارة، بما يشمل المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، بالإضافة إلى المشروعات المتخصصة في القطاعات الصناعية والتعليمية والتكنولوجية».

جهود مشتركة

من جهتها قالت ماجدة علي راشد: «يسهم هذا التعاون في تعزيز التدفقات الاستثمارية إلى السوق العقاري في دبي، ورفع تنافسيته على المستوى الدولي، الأمر الذي يتماشى تماماً مع الرؤية الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى تحقيق الريادة في الاستثمار العقاري، عبر شراكات استراتيجية تدعم مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. وتحرص أراضي دبي في إطار هذه المذكرة على تنظيم ورعاية الفعاليات والمعارض الدولية، وتوفير البيانات والمعلومات بشأن الفرص العقارية في دبي، وإعداد حملات ترويجية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز حضور دبي في السوق العقاري العالمي».

وبموجب مذكرة التعاون سيعمل المطورون العقاريون على تقديم معلومات دقيقة وشفافة حول المشاريع العقارية المسجلة في الدائرة، كالأسعار والخطط الزمنية والخيارات التمويلية، إلى جانب توفير عروض خاصة للمستثمرين الدوليين مثل خطط الدفع المرنة أو الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع المعايير التي تحددها دائرة الأراضي والأملاك.