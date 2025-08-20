«مصدر» تزيد القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها 62% خلال عام

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن إصدار تقرير الاستدامة السنوي الثاني عشر للشركة والذي يسلط الضوء على مواصلة دورها الريادي في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، وتحقيق نمو قياسي في حجم القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، إلى جانب توسيع حضورها في الأسواق العالمية عبر إنجاز صفقات استحواذ بارزة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحققت «مصدر» نمواً قياسياً في محفظة مشاريعها بلغ 62% خلال العام الماضي، حيث بلغت القدرة الإجمالية لمشروعاتها قيد التشغيل والإنشاء والمخطط لتطويرها 51 جيجاواط، ما يعادل تحقيق أكثر من 50% من الهدف الذي حددته الشركة لعام 2030 والبالغ 100 جيجاواط، كما تضاعفت تقريباً القدرة الإجمالية للمشاريع قيد التشغيل والإنشاء إلى 32.6 جيجاواط، في حين تنتج المشاريع قيد التشغيل 29.225 جيجاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، لتسهم في تفادي انبعاث 15.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

عمليات استحواذ

وشهدت «مصدر» نمواً ملحوظاً خلال 2024 مدفوعاً بعمليات استحواذ استراتيجية بارزة. فعلى مستوى توسعها في السوق الأوروبية، استحوذت «مصدر» على «تيرنا إنرجي» اليونانية بقيمة مؤسسية إجمالية 3.2 مليارات يورو، واستحوذت على حصة 50% في «تيرا-جن» التي تعد من أكبر شركات الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تلعب محفظة «تيرا-جن» دوراً محورياً في تعزيز نمو القدرة الإنتاجية لمشاريع «مصدر» العالمية. ومن شأن هذا الاستثمار الإسهام في توطيد التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وتسريع وتيرته.

وفي شبه الجزيرة الإيبيرية، إحدى الأسواق الأوروبية الرئيسية، وسعت «مصدر» حضورها من خلال الاستحواذ على شركة «سايتا» مقابل 1.4 مليار دولار، إلى جانب استحواذها على حصة 49% في محفظة مشروعات طاقة شمسية قيد التشغيل بقدرة 2 جيجاواط مملوكة لشركة «إنديسا».

محطة بارزة

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تواصل "مصدر" ترسيخ مكانتها وتعزيز دورها الريادي في قطاع الطاقة النظيفة على المستوى العالمي، فقد شكل عام 2024 محطة بارزة في مسيرتها، حيث وسعت الشركة نطاق مشاريعها في الأسواق العالمية الرئيسية، وعززت قدراتها المالية، وقادت مبادرات استراتيجية تجسد التزامها بتحقيق تنمية مستدامة شاملة. وبصفتها مستثمراً ومطوراً ومشغلاً عالمياً، تعمل "مصدر" على إحداث تأثير ملموس في العديد من المناطق الحيوية، فضلاً عن دورها الفاعل في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة. وسوف تواصل الشركة العمل على دعم الابتكار وتكريس مكانتها شريكاً موثوقاً للحكومات والمجتمعات حول العالم».

ثقة المستثمرين

وكانت «مصدر» قد أطلقت في يوليو 2024 الإصدار الثاني من سنداتها الخضراء، وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 4.6 أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في استراتيجية الشركة طويلة الأمد وأدائها في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لشركة «مصدر» إلى (AA-)، في حين منحت الوكالة الشركة تصنيف 2 ودرجة 71/100 في مجال التصنيف الائتماني المستدام ما يعكس الأداء الجيد لشركة «مصدر» في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وطبيعة أصولها المستدامة.

وفي إطار حرصها على تعزيز التنوع والشمولية وتنمية الكفاءات القيادية، تلتزم «مصدر» بتعزيز تمثيل المرأة في المناصب العليا، حيث تشكل النساء اليوم 20% من فريق الإدارة في الشركة. كما تواصل «مصدر» التزامها بتمكين المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها من خلال تطوير مشاريع تنموية حضرية مستدامة وإطلاق مبادرات تتيح توفير الطاقة للجميع.