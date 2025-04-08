ثقة عالية بين قادة الأعمال في اقتصاد الإمارات

أكدت دراسة أطلقتها «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، أن هناك ثقة قياسية بين قادة الأعمال في اقتصاد الإمارات.

وكشفت الدراسة، وعنوانها «مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025»، عن تفاؤل قوي بين قادة الأعمال في الإمارات، حيث أشارت الدراسة إلى توقع 85% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، بتحسن النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الثلاثة إلى خمسة المقبلة، ما يضعهم في مكانة بين الأكثر تفاؤلاً على مستوى العالم، حيث يمثل ذلك زيادةً ملحوظةً، عن نسبة 61% المسجلة عام 2024.

ابتكار

كما كشفت الدراسة أن هذه الثقة المتزايدة، تستند إلى تركيز قوي على الاستدامة والابتكار.

وبالتوازي مع توقعاتهم الاقتصادية المتفائلة، يولي الرؤساء التنفيذيون في الإمارات، أهمية متزايدة لإعادة صقل مهارات الكوادر العاملة كأولوية استراتيجية، حيث تشير الدراسة إلى أن 60% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في هذا الاستطلاع، يؤكدون على الحاجة الملحة لإعادة صقل مهارات القوى العاملة لديهم، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 49% بشكل ملحوظ.

علاوةً على ذلك، تحدد الشركات في الإمارات أهدافاً واضحة لتحسين الأداء التشغيلي، حيث تتوقع الشركات الإماراتية زيادة سنوية في الإنتاجية بنسبة 8.8% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي، كما تخصص الشركات نسبة 1.8% من إيراداتها، للمبادرات الرامية إلى تعزيز الكفاءة والأداء.

وتشهد محاور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اهتماماً متزايداً، حيث يولي 30% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، أولوية أعلى لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مقارنة بالمبادرات الاستراتيجية الأخرى، وهو ما يمثل أكثر من ضعف النسبة العالمية البالغة 12%.

وعلى عكس الأعوام السابقة، لم تعد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مجرد متطلبات للامتثال فحسب، بل أصبحت بمثابة ميزة تنافسية ومحركاً للنمو. ويعمل العديد من قادة الأعمال في الإمارات على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مع الاستراتيجية التشغيلية، مع إعطاء الأولوية للأثر طويل المدى.

وأكد توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط والهند: «لقد جسد الرؤساء التنفيذيون في الإمارات ثقتهم، من خلال اتخاذ إجراءات جريئة.

إن تركيزهم الدؤوب على تطوير القوى العاملة، والريادة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتميز التشغيلي، لا يقتصر فقط على مواكبة التطورات فحسب، بل يتعداها إلى الريادة، وتحديد المعايير.

ففي بيئة تتسم بالتطورات المستمرة، تتخذ الشركات الإماراتية خطوات حيوية لإعادة صياغة مفهوم القيادة المستدامة، والقائمة على التكنولوجيا.

وهذا ليس مجرد وضع مؤقت، بل هو استراتيجية طويلة الأمد، لتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

بدوره، قال فرانشيسكو مارسيلا الشريك الإداري والقائد العالمي لقطاع ممارسات النمو والتحول لدى «آرثر دي ليتل»: «يشير الإصدار الثالث من دراستنا العالمية، إلى أن الرؤساء التنفيذيين على أهبة الاستعداد لمواجهة المفاجآت، بأسلوب عمل يرون من خلاله التغيير كفرصة سانحة للازدهار، وتحقيق النمو، وليس تهديداً، متسلحين في سبيل ذلك بالمكانة التي تؤهلهم للتعامل مع حالة غياب اليقين الجيوسياسي والتقني».

وتتضمن دراسة مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، آراء 309 من الرؤساء التنفيذيين العالميين، من شركات تتجاوز إيراداتها مليار دولار، على مستوى مختلف القطاعات والأسواق الرئيسة.