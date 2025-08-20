«أدنيك» تحصد علامة عام الاستدامة تقديراً لإنجازاتها في العمل البيئي

حصلت مجموعة أدنيك رسمياً على «علامة عام الاستدامة: قول وفعل» تقديراً لإنجازاتها الملموسة؛ والمدعومة بالبيانات في الريادة البيئية والابتكار المستدام وجاءت الجائزة بعد دعوة وطنية مفتوحة للجهات في الإمارات لعرض جهودها الإبداعية والمجتمعية المتناغمة مع أهداف «عام الاستدامة 2024».

وتمنح العلامة بمبادرة من «عام الاستدامة» في الإمارات، تأكيداً على الاستمرار في تعزيز الممارسات المستدامة عبر جميع القطاعات، وركزت المبادرة على التحول من التعلم إلى التنفيذ في 4 مجالات: النقل الأخضر، وترشيد الطاقة والمياه، والاستهلاك المسؤول، والزراعة الذكية المستدامة.

الطاقة النظيفة

والتزمت مجموعة أدنيك بإحداث تغيير شامل في عملياتها، ويتجلى ذلك بوضوح في تحويل مركز أدنيك أبوظبي للعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، من خلال اعتمادها على مصادر متعددة للطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية بفضل الاتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.(EWEC)، كما تعوض جميع الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الكهرباء عبر شهادات الطاقة المتجددة الدولية (IRECs) المعتمدة من دائرة الطاقة في أبوظبي، ليصبح المركز بذلك الأول والأكبر من نوعه في المنطقة.

وحدثت المجموعة أنظمة التكييف باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوقع أن يخفض استهلاك الكهرباء السنوي للمركز بنحو 20% أي ما يعادل نحو ستة ملايين كيلوواط ساعة.

كما تعتمد مجموعة أدنيك في عملياتها على مبادئ الحد من النفايات وتطبيق الاقتصاد الدائري كعنصر محوري في استراتيجيتها التشغيلية ويعاد تدوير ما يزيد على نصف إجمالي النفايات المتولدة في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.

وتساهم «كابيتال للضيافة»، التابعة للمجموعة، بدعم هذا الجهد من خلال معالجة 1200 كيلوغرام من نفايات الطعام يومياً؛ وتحويلها إلى سماد أو محسن للتربة. كما يجري تحويل زيت الطهي المستعمل إلى وقود ديزل حيوي. وتعد أرضيات «تيرا تايل»، وهي نظام معياري مصنوع بالكامل من مواد معاد تدويرها بالتعاون مع «تيراكس»، مثالاً آخر على هذا الالتزام، إذ تحول نفايات الفعاليات إلى أرضيات متينة وقابلة لإعادة التدوير.

وشملت جهود المجموعة تعزيز الوعي المجتمعي عبر شراكات مع «تدوير» و«نعمة» وهيئة الهلال الأحمر، وذلك من خلال التبرع بالطعام الفائض وحملات التوعية، كما عززت المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني، واتبعت ممارسات توريد واضحة في سلسلة الإمداد.

القيمة المضافة

وحققت مجموعة أدنيك العام 2024 إنجازات اقتصادية واجتماعية بارزة لأبوظبي ودولة الإمارات، حيث بلغت القيمة المضافة الإجمالية التي حققتها المجموعة نحو 8.56 مليارات درهم، بزيادة قدرها أكثر من مليار درهم عن العام السابق (7.4 مليارات درهم)، كما ساهمت المجموعة في توفير أكثر من 62 ألف فرصة عمل في الدولة، بزيادة تتجاوز 11 ألف وظيفة مقارنة بعام 2023 (نحو 51 ألف وظيفة)، أما على الصعيد المجتمعي، فقد ارتفع عدد ساعات التطوع لموظفيها إلى قرابة 27 ألف ساعة، بعدما كان 13 ألف ساعة في العام السابق، ما يعكس التزام المجموعة بتعزيز تأثيرها الإيجابي في المجتمع.

ويعكس هذا التكريم استراتيجية المجموعة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، والتي تتضمن خفض البصمة الكربونية لكل موظف بنسبة 25% بحلول 2030.

وتضيف مجموعة أدنيك إنجازاً آخر إلى سجلها في مجال الاستدامة من خلال مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المقرر تنفيذه على أسطح مركز أدنيك أبوظبي ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 8.5 ملايين كيلوواط ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، ما يسهم في تلبية نحو 30% من احتياجات المركز من الكهرباء ويقلل من انبعاثات الكربون بما يعادل 6 آلاف طن متري سنوياً.