مفاجآت صيف دبي تتواصل بأفضل التجارب الصيفية للأطفال





تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 مجموعة من التجارب الرائعة المصممة خصيصاً للأطفال وعشاق المغامرات، من الألعاب المائية، والعروض المسرحية المبهجة، إلى المخيمات الصيفية المميزة، واللقاءات مع شخصية مدهش، ما يتيح للأطفال والعائلات الاستمتاع بتجارب ومغامرات استثنائية قبل انطلاق الفصل الدراسي الجديد.

ويقام عالم مدهش، أحد أبرز الفعاليات الترفيهية والتثقيفية لهذا الموسم، في القاعات من 4 إلى 7 بمركز دبي التجاري العالمي، وهو يقدم 118 لعبة ومنطقة جذب موزعة على 5 مناطق بمساحة 14000 متر مربع، إلى جانب 316 عرضاً ترفيهياً متنوعاً، و24 ورشة عمل على المسرح، مع إمكانية الدخول غير المحدود للعائلات طوال اليوم. ويمكن للأطفال التنقل بين الألعاب المطاطية، وسباقات الكارتينج، وتحدي الأصدقاء في منطقة الألعاب الكلاسيكية، والاستمتاع بحلبة التزلج الداخلية، وحضور العروض المسرحية الحية، وورش العمل الإبداعية، إلى جانب لقاءات مفاجئة مع شخصيتي مدهش ودانة حتى 28 أغسطس.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بيوم كامل من المرح والإبداع والمتعة المتواصلة بأسعار تبدأ من 25 درهماً فقط للكبار و150 درهماً للأطفال.

وستحصل العائلات على تذكرة مجانية مع كل ثلاث تذاكر يتم شراؤها، في ما يمكن لحاملي بطاقات «إسعاد» و«السعادة» الحصول على تخفيضات إضافية. وبإمكان أصحاب الهمم وأولياء أمورهم ومقدمو الرعاية الصحية الدخول مجاناً.

أجواء مدهش

وتتواصل أجواء مدهش الترفيهية في دبي فستيفال سيتي مول مع حديقة مدهش المائية الجديدة كلياً، والتي تفتح أبوابها يومياً حتى 31 أغسطس، وتقدم ست مناطق للألعاب المائية تناسب جميع الأعمار، مع تذاكر دخول لمدة ساعتين بأسعار تبدأ من 75 درهماً. كما يمكن للعائلات التي تزور دبي فستيفال سيتي مول المشاركة في تجربة بطاقة مدهش الصيفية حتى 30 أغسطس، وهي تجربة «تسوق واربح» تقدم المزيد من المرح والمكافآت في الوجهات المشاركة بما في ذلك مطعم أوستريا ماريو، وفابي لاند، وباونس، وحديقة مدهش المائية، وغيرها الكثير. ويمكن للعائلات أيضاً زيارة مطعم أوستريا ماريو والحصول على دورة في تحضير البيتزا، مع قائمة طعام مستوحاة من شخصية مدهش، واستكشاف متجر مدهش لشراء منتجات حصرية.

مهرجان السنافر

ويمكن للعائلات الاستمتاع بزيارة مهرجان السنافر في نخيل مول حتى 31 أغسطس، واستكشاف العديد من المناطق التفاعلية مثل منزل بابا سنفور، وغرفة ألغاز سنفور مفكر، ومنطقة سنفور قوي، وورشة سنفور رسام، ومتاهة سنفور مغرور، ولعبة أنقذوا الغابة على بلاي ستيشن، وحديقة سنفور مزارع، ومنطقة سنفورة الجمالية، بالإضافة إلى جلسات التصوير واللقاء مع شخصيات السنافر. ويقدم ميركاتو عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة حتى 31 أغسطس، إلى جانب السيرك الكوميدي العالمي، وعرض مانتيجا ستريت الكوميدي، والكثير من الأنشطة اليومية المجانية المليئة بالمرح، والألعاب، والحركات البهلوانية المذهلة.

العروض الفنية

ويقدم فندق جميرا بيتش مجموعة من العروض الفنية والمسرحية المفضلة لدى العائلات طوال شهر أغسطس، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة العرض المسرحي أليس في بلاد العجائب يومي 21 و23 أغسطس، أو الانطلاق في رحلة مضحكة مع عرض جزيرة الكنز يومي 22 و24 أغسطس، بالإضافة إلى عرض «ذا ليتل ميرميد» يومي 26 و28 أغسطس، وعرض علاء الدين يوم 27 أغسطس، وعرض منصور، شخصية الرسوم المتحركة الإماراتية المحببة لدى الأطفال، والذي يقام للمرة الأولى على الإطلاق في دبي من 29 وحتى 31 أغسطس، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة العرض مرتين يومياً، أولهما الساعة 11 صباحاً باللغة الإنجليزية، ثم الساعة 3 عصراً باللغة العربية.

ويمكن للعائلات مشاهدة مدهش ودانة في آخر ظهور خاص لهما خلال مفاجآت صيف دبي 2025، حيث يزوران مول الإمارات وسيتي سنتر معيصم يوم 22 أغسطس، يليهما دبي فستيفال سيتي مول ودبي آوتليت مول يوم 23 أغسطس. ويتوجه الثنائي إلى سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر البرشاء يوم 24 أغسطس، قبل اختتام جولتهما بلقاء وتحية الجميع في ابن بطوطة مول، وسوق حتا يوم 29 أغسطس.

عروض التسوق

وستحظى العائلات التي لديها أطفال صغار بفرصة الاستفادة من مفاجآت صيف دبي مع أكثر من 7500 عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً» مع إنترتينر مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى عروض الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك عروض الدخول المجاني للأطفال في أفضل الوجهات. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالمشاركة في المخيمات الصيفية التي تقام خلال مفاجآت صيف دبي في بالرميثة، ومدينة الطفل في حديقة الخور.

وفي ظل الكثير من الأنشطة التي يتم تنظيمها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 للعائلات فرصة صنع ذكريات لا تنسى بصحبة أطفالهم خلال فصل الصيف. وتستمر المفاجآت حتى 31 أغسطس، لتقدم آلاف العروض الترويجية، والتخفيضات الحصرية، والأنشطة الترفيهية للعائلات في أنحاء المدينة، لضمان قضاء صيف ممتع للجميع.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.