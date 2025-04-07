«غلوبال ستار» توسع شبكتها في المنطقة عبر دبي



أعلنت شركة «غلوبال ستار» لإدارة السفر عن توسعة شبكتها في منطقة الشرق الأوسط، من خلال قيام شريكها العريق داداباي للسفريات في دبي بإضافة المزيد من الشركات إلى شبكة «غلوبال ستار».

وقال جيمس ستيفنسون، الرئيس التنفيذي لشركة «غلوبال ستار»: «يسعدنا الكشف عن تعزيز شراكتنا الراسخة مع داداباي للسفريات، حيث نعمل معاً على توسعة نطاق حضورنا، ليشمل دولاً رئيسية أخرى في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان والعراق ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت نشهد فيه ارتفاعاً كبيراً في الطلب على متطلبات السفر في جميع أنحاء المنطقة من الشركات التي تُركز على التمويل وإدارة العقارات والطاقة والسفر البحري».

وأضاف ستيفنسون: «من خلال ضم أسواق«داداباي للسفريات»إلى شبكة «غلوبال ستار»، فإننا نعمل على إضافة شركات سفر أخرى نشترك معها بنفس التوجهات والطموحات، إلى جانب إضافة أفضل الخبرات الإقليمية والكوادر البشرية المتميزة والخبرة الواسعة».

من جهته، قال نيتين مينون، المدير التنفيذي لشركة داداباي للسفريات في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والعراق: «إن توسيع شراكتنا مع«غلوبال ستار» خارج البحرين لتشمل كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان والعراق، يعتبر بحق إنجازاً مهماً لشركة داداباي للسفريات.

ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز انتشارنا العالمي، لنتمكن من تقديم قيمة أكبر لعملائنا، وذلك من خلال الارتقاء بعلاقاتنا مع الموردين والتكنولوجيا المتقدمة، والوصول إلى شبكة عالمية من خبراء السفر. وبناءً عليه، نعرب عن سعادتنا إزاء الفرص التي سيتيحها هذا التعاون لعملائنا وأعمالنا».