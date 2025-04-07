الإمارات ضمن أكبر ثلاثة مستثمرين في اقتصاد بيلاروسيا

قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، دينيس ميليشكن إن دولة الإمارات تعد من بين أكبر ثلاثة مستثمرين في اقتصاد جمهورية بيلاروسيا مشيرا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغ 1.7 مليار دولار منها نحو 300 مليون دولار من الإمارات وفقا لبيانات عام 2024.

وأضاف، ميليشكن، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات قمة الاستثمار AIM في أبوظبي إلى أن مشاركة الوفد البيلاروسي بالقمة تُعد الأولى من نوعها، وقد أثارت الشركات البيلاروسية اهتمام المستثمرين من الإمارات ودول أخرى مشاركة في الحدث مؤكدا أن المشاركة في قمة AIM عكست الإمكانات الاستثمارية العالية لبيلاروسيا وجاذبيتها المتزايدة لدى المجتمع الاقتصادي الدولي.

وتشارك بيلاروسيا بجناح يضم سبع شركات عارضة وبوفد تجاري مكون من 10 شركات ممثلين عن المناطق الاقتصادية الحرة العاملة في بيلاروسيا، والتي تستند إلى نظام ضريبي تفضيلي يمنح المستثمرين حوافز تشمل خفض ضريبة الأرباح وتسهيلات ضريبية أخرى.

وأوضح ميليشكن أن الشركات تمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد من أسرع القطاعات نمواً على المستويين المحلي والعالمي بالإضافة إلى قطاعات التجارة بالتجزئة، والخدمات اللوجستية، وتوزيع السلع الاستهلاكية.

وسلط الضوء على الإمكانات اللوجستية لبيلاروسيا، حيث تقع البلاد عند تقاطع ممرات النقل الرئيسية التي تربط الاتحاد الأوروبي وروسيا، فضلاً عن مسار "الشمال – الجنوب" المتنامي مشيرا إلى أن، الشركات البيلاروسية أبدت استعدادها لتقديم بنيتها التحتية وخدماتها كمركز لوجستي لخدمة حركة البضائع الإقليمية والعابرة للقارات.

وأعرب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية عن ثقته في أن المشاركة في قمة AIM ستُصبح جزءاً ثابتاً من جدول الأعمال الاقتصادي لبيلاروسيا في السنوات المقبلة لافتا إلى أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لعرض الإمكانات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.