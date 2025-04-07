«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» في دبي تختتم فعالياتها بنمو قياسي

حققت حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بين 27 وحتى 30 مارس 2025 ذاته، نجاحاً ملحوظاً، مع زيادة الإقبال على الشراء، لتسهم في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في دبي.

وشهدت الحملة زيادة 20 % في عدد المتاجر المشاركة، مقارنةً بالعام الماضي، حيث استمتع آلاف المتسوقين على مدار 4 أيام بتخفيضات كبيرة، وصلت إلى 95 % على 85 علامة تجارية، شملت 8 فئات متنوعة.

كما أطلقت حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» هذا العام، تجربة تسوق جديدة كلياً في دبي، وهي عبارة عن مركز تسوق افتراضي تفاعلي، أتاح الفرصة للمتسوقين لاستكشاف أفضل العلامات التجارية، والاستفادة من تخفيضات إضافية حصرية، والدخول في سحب للفوز بجائزة ضخمة قدرها 100000 درهم، إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز نقدية إضافية، بلغت قيمتها 50000 درهم. ونجحت هذه التجربة الجديدة في جذب آلاف المستخدمين، ما سلط الضوء على أهمية دورة العام الحالي من الحملة، بالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية في دبي.

التطور الرقمي

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تواصل دبي ريادتها في تعزيز قطاع التجزئة، من خلال الابتكار، وتطوير تجارب التسوق، لتجمع بين الطرق التقليدية وكذلك الإلكترونية، مستفيدة من التطور الرقمي الذي تشهده المدينة. وتعد حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى، إحدى الوسائل المتطورة التي تعكس التطور السريع الذي يحققه قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة».

وأضاف الخاجة: «حرصنا أن يكون التسوق الإلكتروني سهلاً ومريحاً ومجزياً، مع إضافة تجربة جديدة هذا العام، كما نجحت الدورة في استقطاب المزيد من المتاجر المشاركة، والتي ازداد عددها بنسبة 20 %، مقارنة بالعام الماضي. كما أسهمت شراكتنا مع القطاعين العام والخاص، في تقديم دورة استثنائية للمتسوقين».

عروض مميزة

وقالت تميمة حمادة رئيس قسم التسويق في أمازون الإمارات: «نفخر بشراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الدورة الثالثة من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» هذا العام، والمساهمة في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في دبي. ومن خلال هذا التعاون، تمكنّا من تقديم قيمة مضافة لعدد أكبر من عملاء أمازون الإمارات في أنحاء الدولة، عبر فعالية تخفيضات العيد، التي أطلقناها على موقع Amazon.ae، حيث قمنا بطرح آلاف العروض المميزة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، ضمن أكثر من 30 فئة من المنتجات، مع حلول الدفع المرنة، والخصومات المصرفية الفورية، إضافة إلى خيارات التوصيل المتعددة والموثوقة. ويسعدنا أن نقدم لعملائنا الكرام خلال فترة العيد، تجربة تسوق مريحة، يحصلون من خلالها على توفير أكبر، ووقت إضافي للاستمتاع بالعيد برفقة عائلاتهم وأحبائهم».

محطة مهمة

وقال نيراج تيكشينداني الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: «شكّلت فعالية التخفيضات الإلكترونية الكبرى 2025، محطة مهمة في مسيرة نجاح 6 ستريت، حيث أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ، وتعزيز مكانتنا الريادية في قطاع التجارة الإلكترونية. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نفّذنا حملة ناجحة، تعكس رؤيتنا المستقبلية، وحرصنا المستمر على تقديم تجربة تسوّق متطورة ومميزة، خاصة خلال المواسم المهمة، مثل العيد. تُعد هذه الشراكة نموذجاً واضحاً على أن الابتكار الهادف، المدعوم بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، قادر على تحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز روابط مستدامة مع العملاء».

وأقيمت حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، بدعم من الشريك الرئيس بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين، مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.