مدير تنفيذي جديد للعمليات في إدارة «الضيافة القابضة»

أعلنت إدارة الضيافة القابضة (HMH) عن ترقية هيثم عبد العزيز إلى منصب المدير التنفيذي للعمليات في إطار جهودها الرامية لدعم خططها التنموية وتعزيز عملياتها وكفاءتها. يشار إلى أن هيثم لعب دوراً مركزياً في النجاحات التي حققتها الشركة على مدار السنوات الماضية، حيث أظهر مهارات قيادية استثنائية وفهماً عميقاً للعمليات.

وسيتولى هيثم الإشراف على تنفيذ المبادرات الرئيسية، مما يضمن الأداء الأمثل لفنادق المجموعة، بالإضافة إلى قيادة إطلاق المشاريع الفندقية الجديدة. من أبرز إنجازاته قيادة الافتتاحات الناجحة لفندق كورال المدينة المنورة وفندق إيكوس الفرجان دبي، اللذين عززا بشكل كبير مكانة المجموعة. كما سيركز المدير التنفيذي للعمليات على بناء شراكات قوية مع الشركاء الحاليين ودعم التوسع المستمر للشركة في المنطقة.

قيمة مستدامة

وعبر الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة HMH عن تفاؤله بالتعيين الجديد، وأضاف: «كان هيثم عبد العزيز جزءاً أساسياً في تقدم إدارة الضيافة القابضة (HMH) وإنجازاتها على مدار السنوات الماضية. وأود التنويه إلى أن معرفة هيثم العميقة بالعمليات، إلى جانب تفانيه في تحقيق التميز، تجعله قائداً قادراً على المساهمة في تحقيق أهداف مجموعتنا على المدى الطويل، كما أننا على ثقة كبيرة بأن قيادته ستعزز موقعنا، وستحقق قيمة مستدامة لشركائنا ومستثمرينا».

بدأ هيثم مسيرته مع إدارة الضيافة القابضة في 2014، حيث شغل مناصب رئيسية عدة مثل مساعد المدير التنفيذي في فندق باهي قصر عجمان، ومدير عام منتجع كورال بيتش الشارقة، ومدير عام متكامل بالإنابة لكلا الفندقين. وسيعمل على رفع المعايير التشغيلية وضمان دخول السوق بسلاسة للفنادق والمشاريع الجديدة والذي سيكون أمراً بالغ الأهمية مع استمرار إدارة الضيافة القابضة في توسيع وجودها بالمنطقة.