«سلامة» تُعين محمد علي بوعبان رئيساً تنفيذياً للمجموعة

أعلنت شركة «سلامة» للتأمين، عن تعيين، محمد علي بوعبان رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

يتمتع بوعبان بخبرة واسعة في قطاع التأمين، حيث كان يشغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية الأمريكية للتأمين (أيه آي جي) في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، ليمضي قدماً بمسيرة النمو في سلامة إلى مرحلتها التالية من التوسع والابتكار الرقمي.

وبخبرة تمتد لأكثر من عقدين في كندا ودبي وهونغ كونغ، قاد بوعبان تحولات استراتيجية، وعزز المكانة السوقية للشركات التي عمل بها، وحقق التميز التشغيلي في مناطق متعددة. وستساهم خبرته في إدارة المخاطر والتحول الرقمي والتوسع في السوق بشكل كبير في تعزيز مكانة «سلامة» في الشرق الأوسط وأفريقيا.

سجل حافل

وقال فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: «يسعدني أن أرحب بانضمام محمد إلى أسرة سلامة كرئيس تنفيذي للمجموعة. ولا شك أن معرفته العميقة وإلمامه الواسع بالقطاع وسجله القيادي الحافل يجعله الخيار الأمثل لقيادة نجاحنا المتواصل وتعزيز التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا».

وقال بوعبان: «يشرفني الانضمام إلى سلامة كرئيس تنفيذي للمجموعة، وقيادة فريق ملتزم بتقديم حلول تأمينية مبتكرة. وأتطلع إلى العمل مع متخصصينا الموهوبين لدفع عجلة النمو، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز مكانة سلامة كشركة رائدة في قطاع التأمين».

ويدخل التعيين حيز التنفيذ الفوري في الوقت الذي تواصل فيه سلامة جهودها لتعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول التأمين التكافلي.