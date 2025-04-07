«نخيل» تطلق المرحلة الثالثة من «باي غروف ريزيدنسز» في «جزر دبي»

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في «جزر دبي»، بعد النجاح الذي حققته المرحلة السابقة أواخر العام الماضي.

ويوفر المشروع بوابة حصرية لأسلوب معيشة نابض بالحياة ومحيطاً خلاباً لجزر دبي، ويعزز المشروع محفظة «نخيل» من مشاريع المعيشة الحصرية على الواجهة البحرية.

تضم المرحلة الثالثة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» 3 مبانٍ جديدة بتصميم أنيق لتوفير تجربة معيشة عصرية وراقية. يتميز المشروع بموقعه المتميز على الجزيرة «B»، وهو مجتمع يتيح للسكان الاستمتاع بأسلوب حياة متوازن في واحدة من أكثر المناطق طلباً عليها في دبي. يضم المشروع 241 وحدة سكنية، تم تصميم كل منها بإطلالات بانورامية خلابة على المياه مع سهولة الوصول إلى شاطئ كريستال، مع منصة مشتركة ذات مناظر طبيعية خلابة ومواقف سيارات في الطابق السفلي.

تصميمات سلسة

وتقدم هذه المرحلة من «باي غروف ريزيدنسز» شققاً سكنية بغرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس بتصميم مفتوح مكونة من أربع غرف نوم، وتتميز بتصميمات سلسة مع شرفات منحنية تخلق اتصالاً طبيعياً بين المساحات الداخلية والخارجية.

وتتميز هذه الشقق بحماماتها الداخلية الملحقة وخزائن الملابس الواسعة المحاطة بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، وتجمع بين الأناقة والعملية. وتجسد شقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم توازناً مثالياً من الانفتاح والدفء، حيث تقدم مزيجاً راقياً من الأناقة والناحية العملية.

تجربة ديناميكية

يمزج المشروع بين الحياة العصرية والجمال الطبيعي للشاطئ، ويلبي الاحتياجات المتنوعة للعائلات والأفراد، حيث يوفر تجربة معيشية نابضة بالحياة وديناميكية. ويمكن للمقيمين الاستمتاع بالوصول المباشر إلى الشاطئ، وممشى تحفه الحدائق الخضراء من الجانبين، ومسبح محيطي حصري مرتفع على الواجهة البحرية. وتوفر الحديقة المجاورة مساحات خضراء للأنشطة الخارجية، وتعد مكاناً للتجمعات والفعاليات المجتمعية.

إطلالات خلابة

ويتميز مشروع «باي غروف ريزيدنسز» بإطلالات خلابة على أفق دبي، ويضم العديد من المرافق الفريدة المصممة لتجربة راقية للمقيمين. وتشمل مسبحاً لا متناهياً في المنصة العلوية مع خلفية أفق المدينة، ومركزاً للياقة البدنية يطل على المسبح مجهزاً بأحدث المعدات، بالإضافة إلى نادٍ للأطفال بمساحة تفاعلية مصممة لتوفير بيئة محفزة. كما يضم المشروع مناطق مخصصة للعناية بالحيوانات الأليفة.

وتعد «جزر دبي» وجهة بحرية خلابة توفر موقعاً متميزاً يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 من خلال المساحات المفتوحة والحدائق وملاعب الغولف المطلة على الخليج العربي. وتتألف «جزر دبي» من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية مع العديد من المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية ضمن مسافة لا تتجاوز 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي والموانئ البحرية.