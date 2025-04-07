18 مليار درهم تجارة الإمارات وتركيا في الربع الأول

تجاوز حجم التجارة بين الإمارات وتركيا خلال العام الماضي 16 مليار دولار (59 مليار درهم). وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 4.8 مليارات دولار( 18 مليار درهم). ويهدف البلدان لرفع حجم التجارة إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات، بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (KEOA) التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2023.

ونفذت شركات المقاولات التركية حتى اليوم 149 مشروعاً في الإمارات، بلغت قيمتها الإجمالية 17.7 مليار دولار. وتأتي الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.

ويجري وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الاثنين، زيار رسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي يلتقي خلالها كبار المسؤولين، حيث يشارك الوزير بولاط خلال الزيارة، في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر السنوي للاستثمار (AIM).

وسيلقي الوزير التركي الكلمة الافتتاحية في جلسة القادة التي تعقد تحت عنوان: «الاستثمار الأجنبي كمحفز للوحدة العالمية»، بحسب المصادر. ومن المنتظر أن يعقد بولاط لقاءً ثنائياً مع رئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، رستم مينيخانوف، لمناقشة قضايا التجارة الثنائية والاستثمار والمقاولات. كما سيستقبل الوزير التركي أيضاً داوود الشزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاستثمار.

ومن المقرر أن يشارك بولاط مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في اجتماع الدورة الثانية للجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا والإمارات (JETCO)، وفق مصادر وزارة التجارة التركية.

كما يشارك الوزيران أيضاً في اجتماع الدورة الأولى للجنة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وخلال الاجتماعات واللقاءات سيبحث الجانبان العديد من القضايا في مقدمتها: التجارة الثنائية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.