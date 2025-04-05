بدء أعمال بناء مشروع «بوتيغا نوفيه» بمنطقة «مجان» في دبي

أعلنت مجموعة «الأندلس للتطوير العقاري»، التي تتخذ من دبي مقراً، عن تعيين شركة الوثبة للمقاولات العامة لبدء أعمال الإنشاء في مشروع «بوتيغا نوفيه»، المبنى السكني الفاخر المكون من تسعة طوابق في منطقة مجان بدبي، بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون درهم.

ويعد المشروع هو الأول من بين ثلاثة مشاريع مرتقبة، ضمن علامة «بوتيغا ريزيدنسز باي أندلسية».

قال صالح طبّاخ الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة الأندلس للتطوير العقاري: «نفخر في مجموعة الأندلس، بوضع معيار جديد في سوق العقارات الفاخرة بدبي، من خلال تقديم أسلوب حياة إيطالي أصيل ومتكامل. ثقتنا بشركة الوثبة للمقاولات العامة كشريكنا الاستراتيجي للبناء، نابعة من التزامهم الدائم بالجودة، ودقة المواعيد، وقدرتهم على تنفيذ المشاريع الفاخرة. وهذه هي شراكتنا الخامسة، ونتطلع إلى المزيد في المستقبل».

وذكر طبّاخ أن أعمال الإنشاء في المشروع بدأت في 4 أبريل 2025، على أن يشمل المشروع مجموعة من المرافق التي تدعم أسلوب حياة مجتمعي متكامل، منها سينما خارجية على السطح، ومكتبات مجتمعية، لتشجيع القراءة وتبادل الكتب، ومناطق رياضية في الهواء الطلق، مسبح كبير ومنطقة ألعاب للأطفال، مساحات تجارية لخدمة السكان، وحلول أمنية مبتكرة لحماية السكان والزوار.

وأوضح صالح طبّاخ، أن إطلاق مشروع «بوتيغا نوفيه»، يتزامن مع استمرار تزايد إقبال العائلات الأوروبية وأصحاب الثروات العالية على الانتقال إلى دبي. وتشير أحدث الدراسات إلى أن دولة الإمارات ستستقطب أكثر من 6000 مليونير في عام 2024، وهو أعلى صافي تدفق للمليونيرات في العالم. ويُسجّل مواطنو إيطاليا وألمانيا وفرنسا أعداداً متزايدة من المقيمين في دبي، مستفيدين من نمط الحياة الآمن، والدخل المعفى من الضرائب، والخدمات التعليمية عالية الجودة، والفرص الاستثمارية الواسعة.

من جانبه، قال المهندس محمد سمحة المدير الإداري لشركة «الوثبة للمقاولات العامة»: «نثق تماماً بنمو السوق العقاري في دبي خلال الفترة المقبلة.. علاقتنا الاستراتيجية مع شركة الأندلس للتطوير، مبنية على شراكة طويلة الأمد، تتجاوز البناء، لتشمل الفهم العميق لاحتياجاتهم، والمساهمة في نجاح مشاريعهم، من خلال إضافة قيمة حقيقية لها. بعد أكثر من 35 عاماً من الخبرة في السوق الإماراتي، نطمح إلى توسيع حضورنا في دبي، كمقاولين وشركاء تطوير للمستقبل».