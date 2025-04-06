مجلس الأعمال الهندي يستشرف الفرص خلال مؤتمره السنوي في دبي

ينظم مجلس الأعمال والمهنيين الهندي في دبي مؤتمره السنوي الثاني والعشرين، بحضور الرئيس الهندي السابق رام ناث كوفيند كضيف 25 أبريل 2025 في دبي ويلقي الضوء على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، واستكشاف الفرص المتاحة للشركات والمهنيين الهنود في الإمارات، إضافة إلى مواءمة أهداف التنمية الهندية مع رؤية الإمارات 2030.

ويشكل الحدث منصة بارزة لمناقشة قضايا دعم السياسات، والتقدم المحرز في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون بين رواد الأعمال في البلدين. وسيقدم رام ناث كوفيند رؤى مستمدة من خبرته القيادية، خصوصاً فيما يتعلق بتطور مشهد الأعمال في الهند.

وخلال المؤتمر من المقرر أن يتحدث الرئيس السابق كوفيند، عن أهداف القيادة الهندية، بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتمكين القوى العاملة، وتوجيه البلاد نحو نمو اقتصادي مستدام، وكيف يمكن للشركات والمهنيين الهنود في دولة الإمارات المساهمة في تحول الهند إلى دولة متقدمة مكتفية ذاتياً، مع تعزيز العلاقات الهندية الإماراتية مستقبلاً.

وسيركز المؤتمر على مجالات رئيسية عدة تتماشى مع شعار «الهند المتقدمة»، بهدف تعزيز نمو الهند وتوطيد علاقاتها العالمية. وتشمل المواضيع الرئيسية الاقتصاد الرقمي، الذي سيستكشف استراتيجيات لتعزيز الشفافية والكفاءة في التجارة الرقمية، وخصوصاً التخليص الرقمي للمعاملات. كما ستركز جلسات الحوار على المعاملات العابرة للحدود بالعملة المحلية، والتي يمكن أن تعزز كفاءة التجارة بين البلدين وتخلق بيئة أعمال أكثر سلاسة.

كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن العديد من المبادرات والشراكات المهمة خلال مؤتمر الذكرى السنوية الثانية والعشرين، ما يمثل علامة فارقة لمجلس الأعمال مجلس الأعمال والمهنيين الهندي في دبي.

وتهدف المبادرات إلى جذب المستثمرين العالميين، لا سيما في قطاعي السياحة والتنمية المستدامة، ما يعزز النمو والابتكار في مختلف مناطق الهند.

وقال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة لمجلس الأعمال مجلس الأعمال والمهنيين الهندي في دبي: «يشرفنا أن نرحب برام ناث كوفيند، الذي ساهمت قيادته ورؤيته بشكل كبير في تعزيز مكانة الهند على الساحة العالمية. وبمناسبة احتفالنا بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيسنا، سيكون هذا الملتقى دليلاً على التزامنا المستمر بتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والهند. ومن خلال جلسات حوار فعالة ومبادرات جديدة، نهدف إلى تسريع وتيرة تحول الهند في إطار رؤية «الهند المتقدمة» وضمان استمرار ازدهار أعمالنا ونجاح المهنيين في كلا البلدين».