عرض «طبق بـ10 دراهم» يتواصل حتى 31 أغسطس

تتواصل عروض تجارب المأكولات الاستثنائية بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء دبي في إطار عرض «طبق بـ10 دراهم»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن مفاجآت صيف دبي 2025 حتى 31 أغسطس الجاري.

ويشارك بالعرض أكثر من 190 مطعماً موزعة على أكثر من 600 منفذ بيع مشارك، ما يتيح الفرصة للاستمتاع بمجموعة أطباق مختارة مقابل 10 دراهم فقط لكل منها.

والعرض جزء من برنامج مفاجآت صيف دبي الحافل بآلاف الأنشطة والعروض بمختلف أنحاء المدينة. وجرى اختيار مجموعة من الأطباق المميزة خصيصاً لتقديم لمحة عن خيارات الطعام المتنوعة في دبي.

وتعد منطقة الكرامة بمثابة القلب النابض للمأكولات الأصيلة، وهي وجهة مثالية لعشاق النكهات الاستثنائية والمأكولات التي تم إعدادها على الطريقة المنزلية.

وتقدم منطقة عود ميثاء مأكولات هندية وباكستانية كلاسيكية، بالإضافة إلى المأكولات الآسيوية، والأطباق الصينية المفضلة.

كما تقدم ديرة، التي تعد أكثر مناطق دبي حيوية، مأكولات عالمية شهية بلمسة محلية.

ويحتضن سيتي سنتر مردف العديد من المطاعم التي تقدم الكثير من الخيارات لإرضاء كل الأذواق. كما تتوفر لمحبي الطعام خيارات متنوعة في دبي هيلز مول ومدينة دبي العالمية وشاطئ جميرا بيتش ريزيدنس.