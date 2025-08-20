«المالية» تواصل جهود دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة

تواصل وزارة المالية التزامها بدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة (In-Country Value – ICV)، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المحتوى المحلي عبر لوائح المشتريات الحكومية، الذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأثر من الإنفاق الحكومي والشراكة مع القطاع الصناعي الوطني.

وتقديراً لهذا الالتزام حصدت وزارة المالية ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، تكريمين بارزين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «يوم المحتوى الوطني» فئة «الريادة في المحتوى الوطني»، وذلك تتويجاً للدور القيادي والجهود النوعية، التي أثمرت عن إحداث تحول جذري في آلية توظيف المشتريات الحكومية لتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة.

أفضل ممكِّن

وجاء التكريم الأول «جائزة أفضل ممكِّن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة» تقديراً لوزارة المالية بصفتها شريكاً استراتيجياً في تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، حيث تمت الإشادة بالدور المؤسسي المتقدم الذي أدته الوزارة في إدماج معايير البرنامج في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وتطوير منصة رقمية موحدة لتطبيقه، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تعزز من فرص الموردين الوطنيين.

وتُمنح الجائزة تكريماً للجهات والمؤسسات التي تقدم مساهمات فعالة لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته، عبر دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وجاءت الجائزة تتويجاً لالتزام وزارة المالية الكامل بتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالنمو الاقتصادي المستدام والابتكار الصناعي، وذلك من خلال مبادرات نوعية ساهمت في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتيسير بيئة الأعمال، واعتماد الحلول التكنولوجية، وتمكين المواهب الوطنية.

المشتريات الرقمية

أما التكريم الثاني فكان لمريم محمد الأميري، التي حصلت على جائزة «الريادة في المحتوى الوطني»، تقديراً لإسهاماتها الشخصية محركاً رئيسياً في تحويل رؤية تعزيز المحتوى الوطني إلى واقع ملموس.

وتثميناً لدورها الريادي في قيادة جهود دمج البرنامج ضمن منظومة المشتريات الرقمية الحكومية الاتحادية.

وتأتي الجائزة في فئة «الأفراد» ضمن الفئات الثمانية للريادة في المحتوى الوطني، حيث تكرم الشخصيات التي قدمت مساهمات استثنائية في الترويج لبرنامج المحتوى الوطني، وتأمين اتفاقيات شراء استراتيجية، والمساهمة في توفير فرص عمل، وتعزيز التعاون مع الشركاء.

وقد جاء منح الجائزة لسعادة مريم الأميري، تأكيداً على دورها البارز في قيادة منظومة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والشركاء الصناعيين، وتحفيز المبادرات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تحولاً نوعياً في سياسات المشتريات الحكومية في الدولة، إذ لم تعد هذه السياسات مجرد أدوات إدارية لتنظيم الإنفاق العام، بل أضحت رافعة استراتيجية لتوطين الاقتصاد وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ويعود الفضل في ذلك إلى حزمة من المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية، وعلى رأسها دمج معايير «ICV» ضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، وتخصيص نسبة تقييم تصل إلى 25% في العطاءات للموردين الحاصلين على شهادة «ICV».

الرقمنة والشفافية

وأطلقت وزارة المالية المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، التي أصبحت أداة مركزية لتطبيق «ICV» بشكل متكامل وذكي، وقد مكنت هذه المنصة الجهات الاتحادية من دمج متطلبات «ICV» في جميع مراحل دورة الشراء، من تقديم العطاءات إلى التقييم والترسية، مع إمكانية تحليل البيانات لحظياً عبر لوحات تحكم تعرض مؤشرات الأداء بدقة وشفافية.

ولم تقتصر جهود الوزارة على الجانب الرقمي فقط، بل تم تنفيذ أكثر من سبع ورش تدريبية متخصصة منذ 2022 حتى 2024، بهدف رفع كفاءة موظفي الجهات الاتحادية والموردين، وتحقيق نسب رضا تجاوزت 85%، ما يدل على التأثير الإيجابي المباشر لهذه البرامج.

وأولت الوزارة أهمية خاصة للموردين المحليين، لا سيما المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم دعم فني شامل لمساعدتهم في التسجيل على المنصة وفهم متطلبات «ICV»، ما أدى إلى مضاعفة مساهمة هذه الفئة من الموردين بنسبة تقارب 3 أضعاف بين عامي 2023 و2024.

وأسفرت الجهود عن نتائج ملموسة كان أبرزها توجيه مليارات الدراهم إلى السوق المحلي، ونمو سنوي غير مسبوق بنسبة 437% في مساهمة «ICV» ضمن العقود الحكومية كما أسهمت هذه المبادرات في تعزيز الشفافية وتوحيد الأداء الحكومي، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة وممكنة للموردين المحليين.