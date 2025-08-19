غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس وتوسع 308 شركات ناشئة

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 308 شركات رقمية ناشئة في الإمارة خلال النصف الأول، بنمو 39% مقارنة بـ 221 شركة دعمتها الغرفة خلال الفترة نفسها من 2024، ما يجسد دور الغرفة ومساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة دبي وجهة جاذبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في مختلف القطاعات الرقمية.

مقومات النجاح

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «نحرص على تطوير بيئة أعمال رقمية متكاملة توفر مقومات النجاح للمواهب والشركات الرقمية، وتدعم توسعها من دبي إلى الأسواق العالمية. ونواصل الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب الشركات الرقمية ورواد الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيا، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، وخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال».

التعريف بالفرص

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «في إطار التزامنا بدعم نمو الشركات الرقمية الناشئة في دبي، تم خلال النصف الأول من العام الجاري تنظيم 10 فعاليات لتعزيز الشراكات ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي. كما نظمنا 15 جولة تعريفية في الأسواق العالمية لاستعراض مقومات بيئة الأعمال الرقمية المتطورة في دبي والتعريف بأهمية وفرص معرض «إكسباند نورث ستار» باعتباره الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين».

ويجمع معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر من العام الحالي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة القطاعات الرقمية لاستكشاف فرص النمو المميزة التي توفرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

عروض تقديمية

وتضمنت الجولات التعريفية التي نظمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال النصف الأول من العام الجاري عروضاً تقديمية حول مزايا دبي التنافسية والدعم الذي توفره الغرفة للشركات الرقمية الناشئة الراغبة بالتوسع في سوق الإمارة، إضافة إلى مسابقات لعرض الأفكار المبتكرة، حصل الفائز في كل منها على فرصة ممولة بالكامل للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار2025»، إلى جانب مسابقات للمشاركة في المرحلة النهائية في تحدي «سوبرنوفا»، أكبر مسابقة للشركات الناشئة في المنطقة والتي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويساهم «إكسباند نورث ستار 2025» في تعزيز جاذبية دبي لرواد الأعمال والشركات المتخصصة في القطاعات الرقمية من مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر منصة للابتكار والتعاون، ومد جسور التواصل مع أبرز المؤثرين في قطاع التكنولوجيا حول العالم، حيث يجمع الحدث الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميزة التي توفرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً رئيسياً في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، كما تلتزم بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، والمساهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).