الفعاليات الكبرى ترسّخ الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والتجارة

تنظم الإمارات فعاليات الدورة 14 من قمة AIM للاستثمار، والتي تعقد تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، من 7 إلى 9 أبريل الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ما يرسخ الدولة مركزاً عالمياً للفعاليات والمعارض والأعمال ووجهة للاستثمار والأعمال.

ويشارك في القمة رؤساء دول وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثاً في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض ما يعكس أهميتها كمنصة عالمية رائدة للاستثمار.

ويؤكد المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

وتستقطب قمة AIM للاستثمار 20.000 مشارك من 180 دولة حول العالم، لبحث أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم بتعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام.

استكشاف الفرص

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس قمة AIM: «تعد قمة AIM للاستثمار منصة عالمية رائدة تجمع بين صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التطورات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.

كما تسهم القمة في بناء شراكات استراتيجية قوية تعيد تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بما يواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي».

وأشار معاليه إلى أن العالم يمر بمرحلة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي واعتماد استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات المستدامة.

ودعا كل الجهات المعنية للمشاركة في الدورة الـ 14 لقمة AIM للاستثمار 2025، والتي تمثل فرصة فريدة لاستعراض المشاريع الواعدة والتفاعل مع أبرز القادة والخبراء لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي.

سياسات استباقية

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والتجارة، موضحاً أن النجاحات المستمرة التي تحققها الإمارات في مجال التجارة الخارجية هي ثمرة سياسات اقتصادية مرنة واستباقية تدعم بيئة الأعمال وتعزز الانفتاح على الأسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دعم منظومة الاستثمار، مؤكداً أن الإمارات تعمل على تطوير بيئة استثمارية تنافسية ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، ما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.

إنجازات تاريخية

وحققت دولة الإمارات إنجازات بارزة في مجال التجارة الخارجية خلال عام 2024، حيث تجاوز حجم تجارتها الخارجية 3 تريليونات درهم لأول مرة في تاريخها، ما يعادل نحو 817 مليار دولار أمريكي، هذا النمو الملحوظ يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي.

في إطار سعيها لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول عدة، من بينها الهند، وإندونيسيا، وتركيا. هذه الاتفاقيات أسهمت في زيادة حجم التجارة غير النفطية مع هذه الدول بنسبة 42.3% خلال عام 2024، ما يعادل نحو ربع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية التي بلغت 561.2 مليار درهم.

وتشهد أجندة القمة انعقاد «جلسة القادة لمناقشة العولمة الجديدة وتأثيرها على اتجاهات الاستثمار»، والتي تجمع نخبة من القادة العالميين لمناقشة التحولات الديناميكية في المشهد الاستثماري العالمي.

كما تسلط الجلسة الضوء على صعود الأسواق الناشئة وتأثيرها على تدفقات رأس المال، والتقدم التكنولوجي، وتحولات ديناميكيات القوة الاقتصادية.

تناقش الجلسة كيفية تعامل رواد الأعمال مع المشهد الاستثماري المتغير، من الأصول التقليدية إلى العملات المشفرة، وتأثير اللوائح المتطورة على القرارات الاستثمارية، إضافة إلى التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات في إطار تحقيق اقتصاد عالمي أكثر تكافؤاً وترابطاً.

جلسات حوارية

وتنظم قمة (AIM) للاستثمار 2025 باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وبطولة العالم للذكاء الاصطناعي، وعروض الدول للاستثمار، وحاضنة أعمال AIM، وصندوق استثمار AIM.

وتندرج الجلسات الحوارية والفعاليات تحت 8 محاور رئيسة تشمل محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.

وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات أبرزها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، السياحة الطبية، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية، صناعة الأدوية، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، المياه، السياحة، والتعليم.

وتشهد قمة AIM للاستثمار 2025 عقد 13 اجتماع طاولة مستديرة أبرزها اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية للاستثمار، واجتماع الطاولة المستديرة الوزارية للاستثمار السياحي، واجتماع الطاولة المستديرة للأسواق المالية، واجتماع الطاولة المستديرة للبنوك المركزية.

منتديات عالمية

تستضيف قمة AIM للاستثمار 23 فعالية، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام. وتنعقد الفعاليات بالتعاون مع شركائها من الهيئات والمنظمات الدولية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها.