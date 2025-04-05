«دانة غاز» و«نفط الهلال» تتجاوزان 500 مليون برميل نفط في حقل «خور مور»

كشفت «دانة غاز» و«نفط الهلال» مع شركائهما في «ائتلاف بيرل بتروليوم»، عن تجاوز الإنتاج التراكمي لمشروعهم في حقل «خور مور»، في العراق، عتبة 500 مليون برميل نفط مكافئ ما يعكس مستوى التطور والنمو الكبير في هذا الحقل الرئيسي بإقليم كردستان العراق منذ عام 2008.

وتغذي الإمدادات التي تنتجها محطة خور مور أكثر من 75% من عمليات توليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق، يستفيد منها ما يربو على 6 ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات أخرى في العراق، وبمجموع استثمارات وصلت حتى الآن إلى 3.5 مليارات دولار ما أثمر عن توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة في الإقليم.

ويتزامن الإنجاز الإنتاجي مع إعلان الشركاء عن سلسلة من مبادرات تطوير من شأنها توفير نمو هائل في السنوات المقبلة. وفي مارس 2025، وصل الإنتاج اليومي من حقل «خور مور» إلى 525 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي، بنمو 75% منذ 2017 إضافة إلى 15.200 برميل يومياً من المتكثفات و1.070 طناً يومياً من الغاز المسال.

وأعلن الشركاء عن تسريع تطوير «خور مور 250» الذي من المتوقع أن يزيد القدرة الإنتاجية للحقل 50 % بحلول الربع الأول 2026، بتمويل قدره مليار دولار منها 250 مليوناً من المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية.

وبدأ الائتلاف استراتيجية تقييم جديدة في حقل «خور مور» لاستطلاع فرص تطوير مصادر هيدروكربونية إضافية في الحقل والتخطيط للمراحل التالية، فضلاً عن استكشاف حقل «جمجمال» لإنتاج ما يصل إلى 71 مليون قدم مكعب قياسي يومياً خلال 2026، باستثمار 160 مليون دولار لحفر 3 آبار.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال العضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز: «نحن على أعتاب فصل جديد زاخر بالإنجازات لبيرل بتروليوم، لا سيما مع اقتراب إتمام مشروع خور مور 250، وبدء أعمال التقييم والتطوير الأولي لحقل جمجمال.

واستراتيجية التقييم الإضافية لاكتشاف المزيد من إمكانات الهيدروكربون في حقل خور مور، هذا العمل من شأنه أن يعزز قطاع الطاقة والاقتصاد في إقليم كردستان، والعراق بأكمله». وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز:

«نحن نقترب بسرعة من تحقيق إنجاز استراتيجي محوري مع إتمام مشروع خور مور 250، الذي سنتمكن من تسريع تنفيذه ليتم بحلول الربع الأول من عام 2026. هذا المشروع سيمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التوسع الهائل، معززاً مكانتنا كشركة طاقة رائدة».