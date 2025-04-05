دبي تحتضن معرض«آي بي إس» 14 الجاري

تحتضن دبي مؤتمر «IPS Women 2025» ضمن فعاليات معرض IPS السنوي، بالتعاون مع مجلس سيدات العقارات، حيث ينعقد الحدث خلال اليوم الثاني من المعرض المقرر عقده بين 14 و16 أبريل 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المستثمرين والخبراء والمتحدثين البارزين في هذا القطاع.

يهدف مؤتمر «IPS Women 2025» إلى توفير منصة رائدة تجمع النساء العاملات في القطاع العقاري، بهدف تزويدهن بالمعرفة والخبرات والاستراتيجيات العملية التي تعزز دورهن القيادي في هذه الصناعة المتنامية.

من خلال ورش العمل التفاعلية وجلسات النقاش، ستتاح الفرصة للمشاركات للتعلم من تجارب قيادات نسائية بارزة، إلى جانب توسيع شبكة علاقاتهن المهنية وستكون هناك مشاركة أمريكية قوية ضمن فعاليات المعرض، حيث تستعد وفود بارزة من ميامي، تضم نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، للحضور إلى دبي واستكشاف الفرص الواعدة في سوقها العقاري . تمثل المشاركة فرصة لتعزيز التعاون بين السوقين الأمريكي والإماراتي.