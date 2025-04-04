«دانا غاز» و«نفط الهلال» تتجاوزان 500 مليون برميل نفط في حقل «خور مور»

كشفت دانة غاز، وشريكتها نفط الهلال، مع شركائهما في ائتلاف بيرل بتروليوم، عن تجاوز الإنتاج التراكمي لمشروعهم في حقل خور مور، أكبر حقل غاز غير مصاحب في العراق، عتبة 500 مليون برميل نفط مكافئ، ما يعكس مستوى التطور والنمو الكبير في هذا الحقل الرئيسي بإقليم كردستان العراق منذ عام 2008.

وتغذي الإمدادات التي تنتجها محطة خور مور أكثر من 75% من عمليات توليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق ويستفيد منها ما يربو على 6 ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات أخرى في العراق. وبمجموع استثمارات وصلت حتى الآن إلى 3.5 مليارات دولار، خلقت العمليات ما يزيد على 20 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة في الإقليم.

ويتزامن هذا الإنجاز الإنتاجي مع إعلان الشركاء عن سلسلة من مبادرات تطوير من شأنها توفير نمو هائل في السنوات المقبلة.

تطوير حقل خور مور

وأعلن الشركاء أن الإنتاج اليومي من حقل خور مور قد بلغ في أوائل مارس 525 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وهو نمو بنسبة 75% منذ عام 2017، بالإضافة إلى 15,200 برميل يومياً من المتكثفات، و1,070 طناً يومياً من الغاز البترولي المسال.

وأعلن الشركاء أيضاً أن تطوير مشروع خور مور 250، الذي من المتوقع أن يزيد القدرة الإنتاجية للحقل بنسبة 50% إضافية، قد سارع في الموعد المتوقع للإنجاز إلى الربع الأول من 2026. وتسارعت في الأشهر الأخيرة وتيرة تطوير مشروع التوسعة البالغة قيمته مليار دولار، منها 250 مليون دولار من المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، نتيجة تسريع أعمال البناء وعدد من عقود التكليف التي أدّت إلى تقليص الجدول الزمني للمشروع بعدة أشهر.

وبناءً على الإمكانات الضخمة الكامنة في حقل خور مور، شرع الائتلاف أيضاً بتنفيذ استراتيجية تقييم جديدة لاستطلاع فرص تطوير مصادر هيدروكربونية إضافية في الحقل والتخطيط للمراحل التالية.

قرار الاستثمار في حقل جمجمال

وبالاستناد إلى المقومات الكبيرة الواعدة في حقل جمجمال، أعلن شركاء بيرل بتروليوم عن بدء الأعمال من أجل استكشاف مكامن العصر الطباشيري والبدء في إنتاج ما يصل إلى 71 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً خلال عام 2026. وتعهّد الشركاء باستثمار 160 مليون دولار لحفر ثلاث آبار، وبناء منشأة اختبار موسعة للآبار، وإنشاء البنية التحتية الداعمة.

خيارات التمويل قيد الدراسة

في ضوء هذه الإنجازات الأخيرة والتقدم، تدرس بيرل بتروليوم خيارات تمويل إضافية، وقد قامت بإشراك DNB Markets التابعة لمصرف DNB Bank AS، وشركة Pareto Securities AS للتشارك في خيارات تمويل أخرى وإدارة وترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت. ورهناً بظروف السوق والشروط المناسبة للأطراف المعنية، قد تصدر سندات مضمونة عليا جديدة لمدة خمس سنوات، وستُستخدم العائدات في تمويل فرص النمو المرتقبة قريباً، ودعم أغراض مؤسسية عامة.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال العضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز: «نحن على أعتاب فصل جديد زاخر بالإنجازات لبيرل بتروليوم، لا سيما مع اقتراب إتمام مشروع خور مور 250، وبدء أعمال التقييم والتطوير الأولي لحقل جمجمال، واستراتيجية التقييم الإضافية لاكتشاف المزيد من إمكانات الهيدروكربون في حقل خور مور، هذا العمل من شأنه أن يعزز قطاع الطاقة والاقتصاد في إقليم كردستان، والعراق بأكمله».

وأضاف ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «نحن نقترب بسرعة من تحقيق إنجاز استراتيجي محوري مع إتمام مشروع خور مور 250، الذي سنتمكن من تسريع تنفيذه ليتم بحلول الربع الأول من عام 2026. هذا المشروع سيمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التوسع الهائل، معززاً مكانتنا كشركة طاقة رائدة. إن تواصلنا الإيجابي المستمر مع المجتمع المالي يعكس مستوى غير مسبوق من الثقة والاحترام الذي نتمتع به كقوة مؤثرة في صناعة الطاقة على صعيد المنطقة».