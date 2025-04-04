ارتفاع قوي للطلبات الجديدة بالقطاع الخاص في دبي

أشار مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لشركة «إس آند بي غلوبال» لشهر مارس إلى تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط في الإمارة، وارتفاع الطلبات الجديدة بشكل حاد.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط تحسنت في دبي للشهر الثالث على التوالي، مع نمو النشاط، وإن كان لم يكن بشكل قوي، وسجل المؤشر 53.2 نقطة في شهر مارس بعد أن سجل 54.3 نقطة في شهر فبراير.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع الطلبات الجديدة بشكل حاد، وأضافت إنه في الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في عام واحد بالضبط.

الإمارات

أشار مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مارس، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن الزخم قد يتباطأ.

وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات تباطؤاً طفيفاً في زخم النمو في نهاية الربع الأول. ورغم تحسن ظروف الأعمال بوتيرة قوية، أفادت الشركات بوجود زيادة كبيرة في نشاط الشراء لديها خلال شهر مارس، وغالباً ما كان ذلك جزءاً من الجهود المبذولة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة، وقد ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ منتصف عام 2019.

وأشارت أحدث بيانات الدراسة أيضاً إلى وجود رغبة أقوى بين الشركات غير المنتجة للنفط في حماية هوامش الأرباح، وهو ما شمل رفع أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات. وقد حدث هذا على الرغم من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس آند بي جلوبال، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً من 55 نقطة في شهر فبراير إلى 54 نقطة في شهر مارس، مشيراً إلى تحسن أبطأ ولكنه قوي في أداء القطاع. بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في تسعة شهور في نهاية العام الماضي.

ويعود التحسن في ظروف التشغيل إلى زيادة حجم المبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط. وأشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد في ظل تحسن معدل الطلب. ومع ذلك، وفي ظل إشارة الشركات أيضاً إلى المنافسة القوية والنمو الطفيف في طلبات التصدير الجديدة.

وارتفع نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر مارس، وشهدت 27% من الشركات المشاركة في الاستبيان زيادة في النشاط خلال الشهر، بينما أفادت 8% منها بوجود انخفاض.

وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ست سنوات. ويعد الانخفاض المتزامن في إجمالي المخزون دليلاً إضافياً على زيادة متطلبات الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج المتوسطة بوتيرة معتدلة في نهاية الربع. وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى ارتفاع تكاليف المواد بسبب زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، في حين أفاد آخرون بانخفاض أسعار النقل.

وارتفعت أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر مارس.

استمرار النمو القوي

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في إس آند بي جلوبال ماركت إنتيلجنس: «أشار مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مارس، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن الزخم قد يتباطأ. ويظهر التراجع الشهري الثالث على التوالي في نمو الطلبات الجديدة أن بعض الشركات قد تواجه تحديات في تحقيق أهداف مبيعاتها».

وأضاف: «لقد تزايدت الجهود للتغلب على العقبات المتعلقة بالقدرة الإنتاجية في شهر مارس، حيث اشترت الشركات مستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة لمحاولة تصفية الأعمال المتراكمة لديها. وبلغت الزيادة في نشاط الشراء أسرع وتيرة لها منذ منتصف عام 2019، في حين أشار الانخفاض في حجم المخزون إلى أن مستلزمات الإنتاج الجديدة هذه تم دمجها سريعاً في عمليات الإنتاج.