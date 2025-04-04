الأنصاري للصرافة: نراقب عن كثب أسواق العملات العالمية في أعقاب إعلانات الرسوم الأمريكية

أسهمت إجراءات الرسوم الجمركية التي أقرتها الإدارة الأمريكية في إضعاف الدولار الأمريكي أمام عملات رئيسية عدة، حيث شملت هذه الإجراءات فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات مع تطبيق معدلات أعلى على دول بعينها، فيما يشكل هذا التحول بعض التحديات والفرص في آن معاً للأفراد والشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد يواجه المقيمون في دولة الإمارات تحديات في إرسال التحويلات المالية إلى البلدان ذات العملات المتنامية القوة، إذ يشهد الدولار الأمريكي انخفاضاً في قيمته أمام عملات مثل اليورو والين الياباني واليوان الصيني.

وشهدت بعض العملات العالمية تراجعاً أمام الدولار الأمريكي عقب إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة.

ولوحظ الانخفاض ذاته مقابل عملات آسيوية أخرى مثل الروبية الباكستانية والبيزو الفلبيني، وهو ما يصب في صالح المقيمين في دولة الإمارات الذين يرسلون تحويلات مالية إلى الهند، إذ قد تسهم أسعار الصرف المواتية في تعزيز القيمة الإجمالية المستلمة.

وفيما يتعلق بالشركات العاملة في دولة الإمارات، تقدم الأنصاري للصرافة حلولاً مخصصة لإدارة مخاطر العملات بكفاءة والاستفادة من تحركات أسعار الصرف الإيجابية.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأنصاري للصرافة: «في حين تتسبب تقلبات السوق بحالة من عدم اليقين، فإنها تفتح أيضاً أبواباً للقرارات المالية المدروسة، حيث تمكننا خبرتنا العميقة في التعامل مع تقلبات سوق العملات من دعم عملائنا خلال هذه الفترة».

وأكد النجار أن الأنصاري للصرافة ستظل ملتزمة بتقديم أسعار صرف تنافسية، ورسوم واضحة وشفافة، وخدمات ذات قيمة مضافة، إذ يمكن للعملاء الحصول على معلومات حول أسعار الصرف في الوقت الفعلي من خلال تطبيق الأنصاري للصرافة للهواتف المحمولة للبقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات في سوق العملات، واتخاذ قرارات استراتيجية في الوقت المناسب.