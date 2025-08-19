غرفة رأس الخيمة تبحث فرص التعاون مع بيرو

استقبل محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، ألبيرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية بيرو بدولة الإمارات بحضور يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين بيرو وإمارة رأس الخيمة، كما تطرق الجانبان إلى استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاعات عدة.

وأكد محمد مصبح النعيمي أن غرفة تجارة رأس الخيمة، تعمل جاهدة على تطوير وتفعيل القطاع الخاص، في مجمل الحياة الاقتصادية بالإمارة، وتعزيز وتطوير علاقاته الخارجية مع نظرائهم في كل الدول الصديقة والشقيقة، مرحباً بإقامة شراكات قوية مع المستثمرين بجمهورية بيرو، واستعداد غرفة التجارة لتقديم كل أوجه المساعدة والدعم، لضمان تحقيق مزيداً من النمو والتنوع في كل القطاعات، لافتاً إلى أن هذه الشراكات تسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.