مروان المهيري مديراً عاماً لمعهد الإمارات المالي

أعلن مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، تعيين مروان المهيري مديراً عاماً للمعهد.

وسيتولى المهيري مسؤولية قيادة التوجه الاستراتيجي للمعهد، مع التركيز على صقل مهارات الكوادر الوطنية لشغل مناصب قيادية رئيسة، ودعم مبادرات التوطين في القطاع.

ويأتي تعيين المهيري في فترة محورية من مسيرة المعهد، حيث يسعى إلى تطوير مبادراته الاستراتيجية لدعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز جهود التوطين، وتحفيز الابتكار في التعليم المالي والتطوير المهني.

ويتمتع مروان المهيري بخبرة واسعة، تزيد على 23 عاماً في القطاع المصرفي والخدمات المالية العالمية، حيث يمتلك سجلاً حافلاً في قيادة المشاريع التحويلية بالأسواق الدولية، وتطوير الكفاءات، ودفع النمو في القطاع المالي.