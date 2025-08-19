«جينغدونغ» تفتتح مستودعاً جديداً في «جافزا»

أعلنت شركة JD.com (جينغدونغ)، المتخصصة في التكنولوجيا والخدمات المعتمدة على سلاسل الإمداد، عن افتتاح مستودعها الجديد في دبي، في خطوة تمثل أول استثمار للشركة في الأصول داخل دولة الإمارات، عبر شركة جينغدونغ للعقارات المتخصصة في الاستثمار وإدارة البنية التحتية.

وستتولى جينغدونغ لوجيستكس مسؤولية تشغيل المرفق. ومع افتتاح المستودع الجديد البالغة مساحته أكثر من 10 آلاف متر مربع في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، يرتفع عدد مستودعات جينغدونغ لوجيستكس في الإمارات إلى ستة.

ويعتمد المستودع الجديد على نموذج تشغيلي رقمي، مدعوم بنظام إدارة المخزون في الوقت الفعلي، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وإمكانية تتبع العمليات.

ويوفر المستودع مساحة لتخزين نحو مليون منتج لصالح إحدى كبرى شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية، كما يحقق باستمرار معدل تسليم في الوقت المحدد تتجاوز نسبته 99.9%.

وتقدم خدمة سلاسل الإمداد جوي لوجيستكس التابعة لشركة جينغدونغ لوجيستكس حلاً مخصصاً يسهم في تحسين استخدام المساحات وإدارة المخزون، ما يساعد العملاء على إدارة التقلبات والتغيرات الموسمية والتعقيدات الخاصة بكل فئة بفعالية أكبر.

وافتتاح المستودع خطوة محورية ضمن استراتيجية جينغدونغ الرامية لتوسيع أعمالها اللوجستية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية وتركيا، ما يُعزز حركة التجارة بين الأسواق ويدعم التكامل التشغيلي.

كما تعمل شركة جينغدونغ للعقارات على توسيع حضورها في المنطقة، وذلك من خلال خططها الرامية لإنشاء مركز لوجستي ذكي بمساحة 70 ألف متر مربع في أبوظبي بالشراكة مع المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.

وشدد فنغ قوه، المدير العام لشركة جينغدونغ في الشرق الأوسط، على أن هذا الاستثمار يشكل محطة استراتيجية ضمن خطط الشركة طويلة الأجل للنمو والتوسع بالشرق الأوسط، ويعزز حضورها التشغيلي القائم لتوسيع نطاق أعمالها والتجارة الإقليمية.

وأضاف: «نحن لا نستثمر في البنية التحتية المادية فقط، بل في التحول الرقمي طويل الأجل الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة، ما يُسهم في تعزيز التجارة عبر الحدود وتطوير سلسلة الإمداد».

وأكد تشارلي بينغ، رئيس قسم الشرق الأوسط في جينغدونغ لوجيستكس إن الشركة تشتهر بحلولها السريعة والمدعومة بالتكنولوجيا، مع سجل كبير في بناء منظومة لوجستية ذكية في قطاعات التجارة الإلكترونية والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والملابس والسيارات.

وأضاف: «إن موقع دبي الاستراتيجي عند مفترق طرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب مكانة جافزا كمنطقة معفاة من الضرائب، يجعل من مستودعاتنا خياراً مثالياً لخدمة الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى التوسع أو تحسين حضورها في الشرق الأوسط وخارجه».