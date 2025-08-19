«إيفزا» تطلق منطقة حرة جديدة في بنما

ووفق بيان صحافي، تمثل المنطقة الحرة الجديدة في مدينة بنما أول حضور فعلي لـ «إيفزا» في أمريكا اللاتينية، ما يعكس التزامها بدعم ريادة الأعمال العالمية، وبناء منظومات أعمال مترابطة.
وتفصيلاً، منحت حكومة بنما ترخيصاً رسمياً لـ «إيفزا» لتأسيس وتشغيل منطقة حرة في البلاد، وذلك في إنجاز يتيح نقل نموذجها القائم على البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين والمحفزة للنمو، إلى الأسواق اللاتينية.
وتُعرف بنما بـ «مركز الأمريكتين»، وهي تتمتع بميزات عديدة مشابهة لمدينة دبي، حيث تعد مركزاً مالياً وتجارياً نابضاً بالحياة، وتحتضن أكثر من 60 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً، كما أن موقعها الاستراتيجي الرابط بين أمريكا الشمالية والجنوبية، إلى جانب قناة بنما، وشبكة النقل الجوي المتصلة عالميًا، يجعلها وجهة مثالية لدعم استراتيجيات القرب الإنتاجي والتوسع الدولي.
وستكون المنطقة الحرة الجديدة، بمثابة مركز متعدد الاستخدامات، يدعم مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الخدمات المهنية، والتكنولوجيا، واللوجستيات، والتجارة، والبرمجيات، والصناعات المتنوعة.
ولدى "ايفزا" سجل حافل بدعم أكثر من 60 ألف شركة ضمن منظومتها العالمية، وحضورها وشراكاتها بأكثر من 50 دولة.