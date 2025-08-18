«إي 30 إكس».. تصميم جذاب بقلب كهربائي متطور

شهدت أسواق الإمارات، إطلاق أول سيارة كهربائية من علامة جاك، وهي «جاك E30X»، والتي تمتاز بالعديد من المزايا والابتكارات التي تضعها في طليعة السيارات الكهربائية، حيث تتميز بالكفاءة العالية، والعديد من التقنيات المتطورة، إلى جانب استدامتها المتمثلة في عدم إنتاجها أي انبعاثات كربونية، وتصميمها العصري الحديث، لتتيح لسائقيها مزيجاً من القيادة الاقتصادية والأداء العصري، والاعتمادية المتوافقة مع المعايير البيئية.

كما تمتاز السيارة بتصميمها المبتكر، الذي يتيح ديناميكية كبيرة، إضافة إلى مظهر خارجي لافت للنظر، إلى جانب تصاميم بديعة وفاخرة للمقصورة الداخلية، بما في ذلك السقف البانورامي المزود بشاشة «LCD» وسطية، بحجم 15.6 بوصة، متوافقة مع نظامي «أبل كار بلاي»، و«أندرويد أوتو».

كما تتضمن المزايا الداخلية للسيارة، نظام الدخول بدون مفتاح، والمقود الجلدي متعدد الاستخدامات، إلى جانب مقعد السائق المريح، والمزود بخاصيتي التهوية والتدفئة والذاكرة. وتعمل وحدة الطاقة في «جاك E30X» الجديدة بـ 12 فولتاً، إلى جانب توفيرها للإضاءة المحيطية بـ 64 لوناً، لتتيح للركاب شعوراً بالحداثة والراحة.

وتتوفر السيارة بالعديد من الألوان، التي تشمل الأبيض والبيج والأزرق والرمادي والأخضر والبنفسجي، لتتيح للعملاء مجموعة من خيارات التخصيص، التي تعبر عن شخصياتهم وتفضيلاتهم. كما يوفر سقف السيارة البانورامي إطلالة خارجية واسعة، وشعوراً معززاً بالرحابة.

وبالنسبة لأبعاد السيارة، فيبلغ طولها 4025 ملليمتراً، وعرضها 1770 ملليمتراً، وارتفاعها 1560 ملليمتراً، لتستوعب في مقصورتها الداخلية الفسيحة 5 ركاب.

وجرى تصميم هذه السيارة، مع مراعاة أفضل معايير السلامة والمزايا التكنولوجية المتطورة، حيث زُودت بوسائد هوائية أمامية مزدوجة، ووسائد هوائية جانبية، توفر من خلالها لجميع الركاب المزيد من معايير الأمان والسلامة المعززة خلال تجربة استخدامها.

وإلى جانب العديد من مزايا الأمان والسلامة، التي زُودت بها السيارة، مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، اللذين يعملان بتناغم تام مع أنظمة الثبات والجر، لتسهم جميعها في توفير نظام معزز للفرامل، يمكّن السائقين من التحكم في السيارة بكل سهولة في مختلف الطرق والأسطح.

كما تمتاز السيارة بمزايا سلامة إضافية، تشمل نظام ISOFIX لتركيب مقاعد الأطفال، وكاميرا رؤية بانورامية 360 درجة، تتيح رؤية شفافة بـ 540 درجة لهيكل السيارة، فضلاً عن حساسات الاصطفاف الخلفي ومثبت السرعة، وهي الأنظمة التي تعزز من تجربة القيادة في الرحلات الطويلة.

وتأتي جاك E30X مدعومة بمحرك مزامن بالمغناطيس الدائم، وبطارية بطاقة 51.5 واط، لينتج طاقة قصوى تبلغ 100 كيلوواط، وعزم دوران يبلغ 175 نيوتن متر. وتعد سيارة جاك E30X، مخصصة للاستخدام داخل المدينة والطرق السريعة بسرعة قصوى، بمعايير أداء تتناسب مع الاستخدامات اليومية والرحلات القصيرة.

وزُودت السيارة بمحرك كهربائي مرتبط ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد، المعروفة أيضاً باسم LFP، التي يمكن شحنها بالكامل خلال 9 ساعات بالتيار المتردد، وشحنها بنسبة 80 % خلال 30 دقيقة بالتيار المستمر، لتصبح السيارة بذلك قادرة على تجاوز مسافة 400 كم عند كامل الشحن.

كما تمتاز السيارة بنظام التبديل الآلي لنمط المصابيح الأمامية، الذي يتيح رؤية مثالية خلال الليل، إضافة إلى نظام التنبيه قبل الخروج من المسار، ونظام التنبيه عند الخروج من المسار، اللذين يعملان على منع أي انحرافات غير مقصودة عن مسار الطريق، ونظام النقطة العمياء، الذي يعزز من إدراك السائق لمحيطه حول الطريق عند قيادة السيارة.