11.2 مليون درهم أرباح "تكافل الإمارات" في 2024



أعلنت "تكافل الإمارات"، ارتفاع أصول الشركة 45% إلى 960 مليون درهم للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، ما يعكس نمواً ملموساً في القوة المالية للمجموعة وبلغ صافي الأرباح 11.2 مليون درهم مقابل خسائر صافية 12.4 مليون درهم في 2023 .

وتحولت حقوق المساهمين إلى الإيجابية، منتقلة من عجز قدره 39.7 مليون درهم عام 2023 إلى حقوق ملكية بمقدار 163.2 مليون درهم في 2024.

وقفزت الإيرادات 84% إلى 420 مليون درهم العام الماضي، مقارنة مع 229 مليون درهم في 2023 وارتفع صافي الربح التشغيلي 84% ما يؤكد على الكفاءة التشغيلية العالية والتحسن الكبير في الربحية.

مراجعة شرعية

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة، رئيس مجلس الإدارة لشركة تكافل الإمارات " تُعتبر تكافل الإمارات من الشركات الرائدة في التأمين التكافلي داخل الإمارات، وتقدم خدمات تأمين صحي وتأمين على الحياة بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن طبيعة عملنا مبنية على التعاون والمشاركة بين المشتركين، وليس على الربح التجاري التقليدي، كما أن لدينا خدمات تأمين صحي وتأمين على الحياة تخدم الأفراد والشركات، بالإضافة إلى حرص شركة تكافل الإمارات على أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولاسيما أن جميع معاملاتها تخضع لمراجعة هيئة شرعية“.

وارتفع العائد على السهم ما يعادل 0.05 فلس لكل سهم، مما يعكس تحولاً إيجابياً ونتائج مالية قوية وبلغ صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 32 مليون درهم بنمو 106%، مقارنة بمبلغ 15.6 مليون درهم في 2023.

نمو ملحوظ

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن تكافل الإمارات باتت تحقق نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، تزامناً مع صعودها القوي في السوق.

وأضاف الدكتور نور الدين عطاطرة أننا سوف نولي أولوية أيضاً لتعزيز علاقتنا مع العملاء واستكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات، حيث نهدف من خلال تعزيز ثقافة التميز والمرونة، إلى تقديم قيمة على المدى الطويل لمساهمينا وشركاء النجاح لدينا، فضلاً عن ضمان تحقيق النجاح المستمر والمرونة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.