سوق السفر العربي ينطلق 28 أبريل بزيادة 104% في نسبة التسجيل



يتجه معرض سوق السفر العربي إلى استقطاب عدد قياسي من الزوار في نسخته التي ستعقد من 28 أبريل إلى 1 مايو، حيث ارتفعت نسبة التسجيل 104% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز مكانته كمنصة أساسية لمحترفي تجارة السفر على مستوى العالم.

ويمثل الزوار الدوليون نحو 52% من إجمالي التسجيلات، ما يبرز الجاذبية العالمية للحدث، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المنظمين. في الوقت ذاته، يسهم الزوار من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في إجمالي التسجيلات، حيث يشكلون 48% من العدد الإجمالي.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: " إن الحضور الدولي المتزايد يعزز من مكانة المعرض عالميا، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة إيرادات قطاعات مثل الضيافة وتجارة التجزئة والسفر، وهو ما يُبرز تأثير وقوة الفعاليات الأعمال”.

ويتوقع أن تشهد دورة هذا العام نموًا ملحوظًا في المشاركة من مناطق رئيسية، مما يعكس الطلب المتزايد من قطاع السياحة العالمي. وتشمل الدول الخمس الأولى المسجلة في المعرض حتى الآن، الإمارات والهند ومصر والسعودية والمملكة المتحدة.

وكان معرض سوق السفر العربي 2024 قد شهد زيادة ملحوظة في عدد الزوار من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط، محققا زيادات سنوية بلغت 51% و53% و40% و26% على التوالي، مع توقعات أن يستمر هذا النمو في دورة هذا العام.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت بعضا من أبرز الزيادات في عدد الزوار بنسبة 48% و40% و39% و28% و37% على التوالي.

ومع توقعات بحضور أكثر من 55,000 زائر يتوقع أن يصل عدد العارضين إلى 2,800 شركة من أكثر من 161 وجهةً عالمية.

وسيركز المعرض هذا العام على شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة الغد من خلال تعزيز الاتصال"، مع تسليط الضوء على دور الاتصال في تشكيل صناعة السياحة المزدهرة.

وحقق معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي نموا بنسبة 23% على أساس سنوي، حيث يعرض تقنيات مبتكرة تساهم في دفع عجلة قطاع السفر والضيافة.

ويستقطب المعرض صناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويضم هذا العام مسرح المستقبل، الذي سيشارك فيه خبراء من شركات رائدة مثل Booking.com وTripAdvisor وdnata Travel Group وAgoda وSkyscanner، لعرض رؤاهم حول المشهد المتغير للسفر.

كما سيضم معرض سوق السفر العربي 2025 منطقة جديدة للشركات الناشئة والابتكار، والتي ستوفر تجربة واقع افتراضي غامرة بالكامل لتعزيز تجربة الزوار.

تركز هذه المنطقة على دعم الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين في مجال السفر، مما يوفر منصة فريدة للشركات الناشئة لعرض أفكارها وحلولها أمام جمهور عالمي.

ويعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي وبشراكة إستراتيجية مع عدة جهات، منها دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها الشريك الرسمي للطيران، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لإدارة الوجهات السياحية.

