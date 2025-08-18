افتتاح مصنع يونيفرسال للأحزمة المطاطية في دبي

افتتحت شركة يونيفرسال لتصنيع الأحزمة المطاطية مصنعها المتطور في دبي رسمياً لتوفير مصدر محلي من الأحزمة المطاطية عالية الدقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي وقطاع السيارات في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي المنشأة الجديدة ضمن مبادرة «صنع في دبي» لتسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة المستخدمة في نواقل الحركة، وتوفير منتجات عالية الجودة ومصممة خصيصاً حسب الحاجة، إلى جانب تقليل فترات التسليم.

حلول عملية

وقال مهيار رزاقي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال لتصنيع الأحزمة المطاطية: «نسعى من خلال افتتاح مصنعنا الجديد إلى سد فجوة في السوق الإقليمية وتوفير أحزمة مطاطية موثوقة ومحلية الصنع تواكب أعلى المعايير التقنية العالمية. لقد صممت منشأتنا الإنتاجية لتلبية احتياجات موزعي قطاع السيارات ومصنعي المعدات الصناعية الأصلية وتزويدهم بحلول عملية وعالية الأداء».

وتشمل محفظة منتجات الشركة: أحزمة السيارات على شكل V، والأحزمة متعددة الأضلاع، وأحزمة التوقيت للسيارات الخاصة والتجارية وأحزمة نقل الحركة المستخدمة في المضخات، والضواغط، وأنظمة التكييف إلى جانب خيارات مقاومة للحرارة، والزيوت، والشحنات الساكنة وكذلك خدمات هندسية وتصنيع مخصص للشركاء الإقليميين.

ضبط الجودة

وتخضع منتجات شركة يونيفرسال لتصنيع الأحزمة المطاطية لعمليات تصنيع دقيقة تشمل خلطات مطاطية متقدمة، وتشكيل عالي الدقة، وبرامج صارمة لضبط الجودة، ما يجعلها متوافقة مع المعايير العالمية مثل ISO وSAE وDIN. تتمتع المنشأة بالقدرة على إنتاج كميات هائلة من الطلبات، وكذلك الطلبات محدودة الكمية المصممة حسب المواصفات الفنية للعملاء.

وبفضل تمركز عملياتها في دبي، تنفرد الشركة بقدرتها على توصيل المنتجات بسرعة فائقة إلى العملاء في دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين، مع التزامها بتلبية طلبات التوريد المتكررة واحتياجات التصدير.