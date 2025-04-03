«بنك أبسا» يعتزم افتتاح مكتب تمثيلي في دبي

تخطط وحدة تابعة لبنك «أبسا» لثالث أكبر بنك في جنوب أفريقيا من حيث الأصول لافتتاح مكتب تمثيلي في دبي ، للاستفادة من تنامي حركة التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت ياسمين ماسيتيلا، الرئيسة التنفيذية لوحدة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار التابعة لـ«أبسا غروب»: «نعتزم تأسيس مكتب في دبي خلال الربع الأول 2026 وننتظر الموافقات التنظيمية».

وسيتيح المكتب للبنك خدمة عملائه في القارة الأفريقية الراغبين في ممارسة الأعمال في دول الخليج، وكذلك للشركات العاملة في الشرق الأوسط التي تسعى لدخول الأسواق الأفريقية».

واختارت «أبسا» دبي نظراً لتمركز عدد كبير من العملاء الراغبين في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا فيها.

