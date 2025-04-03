500 مشارك دولي في «آي بي إس» العقاري بدبي

تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لاستقبال نخبة الوفود الدولية من مستثمرين ومطورين وخبراء وقادة القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم، والمُشارِكة في فعاليات النسخة الـ21 من معرض آي بي إس 2025، ما يعزز مكانة دبي وجهة رئيسة للاستثمار والابتكار العقاري.

يُعد معرض IPS منصة مثالية لربط صُنّاع القرار وفتح آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية. ويستعرض المعرض أحدث التوجهات في السوق العقارية.

كما يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، ويعزز الشراكات التي سيكون لها تأثير طويل الأمد على القطاع العقاري، سواء في دبي أو على المستوى الدولي.

تضم قائمة الوفود الدولية أكثر من 500 مشارك، من الإكوادور، البرازيل، البرتغال، إسبانيا، المكسيك، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، وبنما.

نمو متسارع

يشهد سوق العقارات في دبي نمواً مستمراً، وطلباً متزايداً من المستثمرين الدوليين، يُعزى ذلك إلى استقرار الأسعار في المواقع الرئيسة بالإمارة، والمبادرات الحكومية الداعمة مثل برنامج الإقامة الذهبية، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية القطاع العقاري 2033 .

والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النمو المستدام. فضلاً عن ازدهار قطاع السياحة والفعاليات والذي أسهم في ارتفاع الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، ووفر فرصاً استثمارية مربحة.

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) جهودها الرائدة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، من خلال سن واتباع وتبني سياسات مرنة، وإجراءات تنظيمية متطورة، ومبادرات للتحول الرقمي، ما يجعل الاستثمار في سوق دبي أكثر سهولة وشفافية للمستثمرين الدوليين.

ويلعب التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات دوراً مهماً في تعزيز الطلب العقاري في ظل ما تشهده الدولة من ازدهار في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا المتطورة، والتجارة، والسياحة، والتي أدت إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية.

إضافة إلى سن قوانين تملُك الأجانب والضرائب الصفرية على العقارات ما جعل من دبي وجهة استثمارية جذابة، مع اهتمام متزايد من دول مثل الهند، المملكة المتحدة، روسيا، والصين.

كما أدى تغير تفضيلات المشترين إلى ارتفاع الطلب على الفيلات الفاخرة والمنازل ذات الواجهات البحرية للباحثين عن الخصوصية والرفاهية، مع اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بالأصول عالية القيمة والمنازل الذكية والمستدامة ما نتج عنه تزايد دمج أنظمة الطاقة الشمسية، والمباني الخضراء، والتقنيات الذكية في المشاريع المستقبلية لدعم الاستدامة البيئية.

في هذه النسخة من معرض IPS، ستشهد دبي حضوراً قوياً من وفود برازيلية بارزة، تشمل مستثمرين وخبراء في قطاع العقارات يسعون إلى استكشاف الفرص في سوق دبي العقاري المزدهر.

تعكس هذه المشاركة العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، حيث شهدت السنوات الأخيرة نمواً في التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وتعد البرازيل من الأسواق الناشئة الواعدة في القطاع العقاري، ما يجعل هذا التعاون فرصة ذهبية لتعزيز التبادل الاستثماري وتوسيع آفاق التعاون في مشاريع التطوير العقاري المستدامة.

تتضمن النسخة الـ21 من إلى جانب المعرض IPS، برنامجاً متكاملاً من الجلسات الحوارية، وفرص التواصل، والمنتديات الاستثمارية. وسيتم تناول موضوعات مهمة مثل الأسواق العقارية الناشئة، والمباني الخضراء، والتحول الرقمي، ونماذج التمويل الحديثة.

يغطي المعرض خمسة محاور رئيسة وهي: عقارات آي بي إس (IPS Real Estate)، مدن آي بي إس المستقبلية (IPS Future Cities)، آي بي إس ستارتب وبروبتيك (IPS Startups & PropTech)، آي بي إس للتصميم (IPS Design)، وخدمات آي بي إس (IPS Services).