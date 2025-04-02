عيد الفطر ينعش أسواق التجزئة في دبي

شهدت أسواق التجزئة في دبي حالة من النشاط الملحوظ خلال الأيام الماضية، وأنعشت العروض الترويجية وخصومات العيد المبيعات في الأسواق والمراكز التجارية، حيث شهدت المبيعات قفزات ملحوظة.

واكتظت الأسواق التجارية ومراكز التسوق في أنحاء دبي بالزوار من الإمارة ومن خارجها، فيما ساعد تدفق السياح من خارج الدولة، خاصة من دول مجلس التعاون، لقضاء عيد الفطر في الإمارات، على زيادة الطلب على المنتجات والسلع الاستهلاكية والهدايا والأدوات المنزلية.

وتسابقت الشركات والمحلات التجارية والسلاسل التجارية في تقديم العروض المميزة والخصومات الكبيرة على باقة متنوعة من السلع والمنتجات، لتحقيق أكبر قدر من المبيعات، والاستفادة من زخم الشراء وإقبال المستهلكين، فيما تواصلت العروض القوية والخصومات على الملابس الجاهزة والمفروشات والملابس الرياضية والمنتجات الجلدية والأحذية الرياضية وأدوات التجميل والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات والهواتف المحمولة.

وساعدت البرامج الترفيهية والأجواء الاحتفالية التي تشهدها دبي، احتفالاً بالعيد، في استقطاب آلاف الزوار من أنحاء الدولة، للاستمتاع بتجربة عيد مميزة في دبي.

ووصلت التنزيلات في المحلات ومراكز التسوق إلى 75 %، فيما قدمت بعض المراكز عروض الـ 50، عبر اشترِ قطعة أو منتج واحصل على الثاني مجاناً.

