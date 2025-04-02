«سيريبراس سيستمز» تحصل على موافقة للتعاون مع الإمارات

أعلنت «سيريبراس سيستمز» (Cerebras Systems) عن حسم المسائل العالقة مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، ما يمهد الطريق لشركة الرقائق الناشئة لطرحها العام الأولي.

وكشفت «سيريبراس» في سبتمبر عن تقديم إشعار طوعي إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) بشأن علاقتها مع مجموعة «42» (Group 42)، في أبوظبي، التي وفرت أكثر من 80% من إيراداتها.

وخططت «G42» لشراء أكثر من 22 مليون سهم في «سيريبراس» وكانت الشركة، التي تتخذ من سانيفيل بولاية كاليفورنيا مقراً لها، صرحت بأن الاتفاقية لم تعد بحاجة إلى مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، حيث عدّلت اتفاقيتها بحيث أصبح لـ«G42» الحق فقط في شراء الأسهم التي لا تخول التصويت.

وقالت شركة صناعة الرقائق: «تجسد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين سيريبراس و«G42» الأثر الإيجابي للتعاون عبر الحدود في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، مع التزام مشترك بتعزيز الابتكار والنمو».

وذكرت «سيريبراس» أن اتفاقها مع «G42» أدى إلى إنشاء مراكز بيانات في كاليفورنيا وتكساس ومينيسوتا.

وتعد «سيريبراس» واحدة من بين عدد قليل من شركات الذكاء الاصطناعي التي تتطلع إلى طرح عام أولي. وتسعى الشركة الناشئة إلى تحدي هيمنة «إنفيديا» على الرقائق التي تمثل جوهر الإنفاق الهائل على البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الشركة إلى اتباع استراتيجية جديدة، وهي تصنيع رقائق كبيرة تقول إنها تساعد أجهزة الكمبيوتر المصممة خصيصاً التي تتيح معالجة كميات هائلة من البيانات اللازمة لإنشاء برامج الذكاء الاصطناعي.

ولم تكشف «سيريبراس» عن الشروط المقترحة لطرحها العام. وقد يجمع الإدراج ما يصل إلى مليار دولار بقيمة بين 7 و8 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ نيوز.

وفّرت «G42»، المُشغّلة لمراكز البيانات نحو 87% من مبيعات «سيريبراس» خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، بحسب وثائق الطرح العام الأولي.