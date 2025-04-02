عروض هائلة وتجارب تسوق استثنائية في دبي خلال العيد

تقدم احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها براند دبي؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مجموعة من تجارب التسوق الاستثنائية، والفعاليات المميزة، والعروض الترويجية، والسحوبات والجوائز الرائعة حتى 6 أبريل الحالي.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجمهور إلى الاستفادة من هذه العروض، واغتنام الفرصة لشراء هدايا عيد الفطر مع حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى، والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 95 %، كما تشهد الحملة إطلاق تجربة تسوق جديدة كلياً في دبي، وهي عبارة عن مركز تسوق افتراضي تفاعلي يتيح للمتسوقين استكشاف أكثر من 80 علامة تجارية، والاستفادة من تخفيضات إضافية حصرية، والحصول على فرصة الفوز بجائزة ضخمة قدرها 100 ألف درهم، وجوائز نقدية إضافية تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم عند زيارة خمسة أقسام أو أكثر في المتاجر الافتراضية.

ويمكن للمستخدمين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحملة الاستفادة من هذه العروض والتجارب المميزة.

وتقدم أشهر مراكز ووجهات التسوق في دبي فرصاً للفوز بجوائز كبرى من خلال سحب يقام على مستوى المدينة، حيث يمكن للجميع المشاركة في حملة سحوبات عيد الفطر لربح جائزة ضمن القيمة الإجمالية للجوائز والبالغة 200 ألف درهم عند التسوق في أي من مراكز التسوق التالية، وهي: مركز الغرير، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، وفستيفال بلازا، ومركز مدن المجتمعي، وسيرينا ماركت بليس، ومركز شروق المجتمعي، وسيليكون سنترال، وتايمز سكوير سنتر، وفيلانوفا ماركت بليس.

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال سحوبات مباشرة على مدى أيام عيد الفطر الثلاثة، بدءاً من دبي فستيفال بلازا أول أيام العيد، وأرابيان سنتر في اليوم الثاني، وصولاً إلى تايمز سكوير سنتر في اليوم الثالث من العيد.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض المميزة التي تقدمها مجموعة دبي للمجوهرات على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، بالإضافة إلى هدايا مجانية، وخدمة الحفر على القطع الذهبية في المتاجر المشاركة. وفي الوقت ذاته، يمكن لزوار سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، الاستفادة من استرداد نقدي بقيمة 10 أضعاف على منتجات الأزياء، والأدوات المنزلية، والمأكولات والمشروبات عبر تطبيق شير.

وسيستمتع جميع أفراد العائلة بتجارب التسوق المميزة واحتفالات العيد الممتعة في أبرز مراكز ووجهات التسوق على مستوى المدينة، حيث يستضيف فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول سوق العيد حتى 6 أبريل الجاري، والذي يضم تشكيلة واسعة من منتجات الأزياء، وعربات الطعام، والفعاليات الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى تقديم جائزة كبرى بقيمة 10 آلاف درهم.

وقدمت سيتي ووك أجواءً احتفالية مفعمة بالحيوية للجميع مع عروض مسرحية مذهلة في منطقة النافورة طوال أيام عيد الفطر.

ويحظى عشاق الألعاب الإلكترونية بفرصة الاستمتاع بتجربة مشاهدة فيلم «ماينكرافت» في ڤوكس سينما مول الإمارات، إلى جانب مجموعة من الألعاب التفاعلية، والأنشطة الممتعة، وفرص الفوز بمجموعة من الجوائز، وغيرها الكثير حتى يوم 14 أبريل.

وتقام احتفالات «العيد في دبي» بدعم الشركاء الاستراتيجيين، مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، واينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.