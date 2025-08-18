«آنت إنترناشونال» تحصل على موافقات مبدئية للتوسع في الإمارات

أعلنت شركة «آنت إنترناشونال»، حصولها على موافقات مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيصين أساسيين في قطاع المدفوعات.

وتشمل الموافقة المبدئية كلاً من ترخيص «خدمات القيمة المخزنة» وترخيص «خدمات الدفع بالتجزئة وأنظمة البطاقات»، وهما بمثابة متطلب أساسي للحصول على التراخيص الكاملة اللازمة لبدء التشغيل في الدولة.

وأوضحت الشركة أنها، فور الحصول على التراخيص النهائية، تخطط لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل تحصيل المدفوعات التجارية، وخدمات تجميع المدفوعات، وإصدار المحافظ الرقمية، إلى جانب خدمات تحويل الأموال المحلية وعبر الحدود.

وكانت الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية داخل إمارة أبوظبي، وقال بنغ يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «آنت إنترناشونال»: «لقد كان للدعم الذي قدمه مكتب أبوظبي للاستثمار دور محوري في مساعدتنا على ترسيخ وجودنا في العاصمة الإماراتية.

ويُعد هذا التعاون الاستراتيجي أساسياً في مهمتنا الرامية إلى تمكين الشركات المحلية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وربطها بفرص نمو عالمية جديدة».

وأضاف يانغ أن الموافقة المبدئية «تعكس الشراكة المثمرة والرؤية المشتركة لبناء اقتصاد رقمي شامل يقوده الابتكار»، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى الإسهام في دعم استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي وتعزيز مكانتها في قطاع التكنولوجيا المالية.