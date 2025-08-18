200 ألف درهم لـ 10 فائزين في مفاجآت صيف دبي

تقدم مفاجآت صيف دبي فرصة كبيرة لـ10 فائزين للفوز بـ200 ألف درهم ضمن حملة «مكافآت تسوق واربح» ضمن موسم العودة إلى المدارس.

وتتواصل الحملة حتى 26 أغسطس، حيث يمكن للعائلات في مختلف أنحاء دبي المشاركة من خلال التسوق بقيمة لا تقل عن 200 درهم في أي من المراكز التجارية الـ23 المشاركة.

وبمجرد إتمام عملية الشراء، يمكن الدخول في السحب الرقمي المدعوم من رافل تيك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) داخل المتجر وتحميل إيصالات الشراء إلكترونياً. كل عملية شراء تمنح المتسوق فرصة للفوز بإحدى منح «مـدهش» التعليمية، التي تبلغ قيمة كل منها 20 ألف درهم لعشرة من الفائزين

وتم أمس الأول الإعلان عن أسماء الفائزين في السحب الأول بينما يقام السحب الثاني، في 1 سبتمبر. وتنظم هذه الحملة من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع أبرز المراكز التجارية في دبي، وتنفيذ شركة بي. يو. زد للاستشارات الإدارية والتسويقية التي تولت تنسيق الشراكات وتنفيذ الحملة.

وتشمل قائمة المراكز المشاركة: مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، القوز مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو مول، سنترال مول، سنتشري مول، كراون مول، دبي فستيفال بلازا، جبل علي مول، مرحبا مول، مركز مدن المجتمعي، إن دبليو إس ويست زون مول في الخيل والمزهر، بالم ستريب مول، سيرينا ماركت بليس، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال مول، صن ست مول، تايمز سكوير سنتر، تاون مول، مركز فيلانوفا المجتمعي، وويست زون مزهر مول.