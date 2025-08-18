«جمارك دبي» تعزز التعاون والتنسيق مع مشروع محمد بن راشد للطيران

أكدت «جمارك دبي» حرصها على تعزيز الجاهزية التشغيلية وتكاملها مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث قام الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بزيارة إلى مشروع محمد بن راشد للطيران، المنصة التابعة لدبي الجنوب، المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها.

واطلع عبدالله بوسناد على سير العمل في مركز التفتيش الجمركي الذي تم افتتاحه أخيراً، كما تفقد مبنى الطيران الخاص بالمشروع، والتقى كلاً من: المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية، وعبدالباسط المرزوقي، نائب المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية.

وتفقد مدير عام جمارك دبي خلال الزيارة مركز التفتيش الجمركي، الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة بهدف رفع كفاءة العمليات الجمركية، كما قام بجولة في مقر لوفتهانزا، والمنطقة الديناميكية لمراكز صيانة المحركات وورش الإصلاح، كما شملت الجولة زيارة مقر شركة إيت وينجز، شركة الخدمات اللوجستية في قطاع الطيران وإدارة سلسلة التوريد، وجي إي إيروسبيس، الشركة العالمية لتصنيع محركات الطائرات وابتكارات تكنولوجيا الطيران، وييودس إير، شركة خدمات الطيران المتخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات، ومبنى الطيران الخاص ومرافقه التشغيلية والفنية.

وأشاد مدير عام جمارك دبي بمستوى البنية اللوجستية المتقدمة والمتكاملة في مشروع محمد بن راشد للطيران، الذي يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة لقطاع الطيران، ودعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران مؤكداً أن تحسين كفاءة الخدمات الجمركية لا يدعم فقط حركة السياحة والطيران، بل يرسخ موقع دبي في أن تصبح مركزاً لوجستياً وسياحياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشكلت الزيارة فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين جمارك دبي ومشروع محمد بن راشد للطيران، الذي يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية واعدة، ويعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم، وشركات الطيران الخاص، وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها.