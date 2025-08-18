غرف الإمارات تستعرض الفرص الاستثمارية وتطوير التعاون مع مالي

استعرضت غرف الإمارات الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مالي خلال لقاء الأعمال الإماراتي المالي، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات ووزارة الخارجية.

ورحب عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بالوفد التجاري من جمهورية مالي، الذي يزور الدولة خلال الفترة من 13 أغسطس حتى اليوم، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتنامية التي تجمع البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تجذب المستثمرين الإماراتيين، خاصة في ظل الاهتمام بتعزيز الاستثمارات الخارجية ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

وأكد استعداد غرف الإمارات بصورة عامة وغرفة الشارقة للترويج لهذه الفرص بين منتسبي الغرف لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مالي، مشيراً إلى أن هذه الفرص تغطي قطاعات متنوعة.

وقال: «مجتمع الأعمال الإماراتي لديه اهتمام بالتعرف على مناخ الاستثمار في مالي»، لافتاً إلى رغبة غرف الإمارات في تعزيز التعاون مع الجانب المالي في هذا الصدد لتطوير التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى السعي نحو توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك ليكون منصة التواصل المباشر بين ممثلي القطاع الخاص لاسيما في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة والتعدين، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية مالي.

واستعرض الوفد المالي برئاسة ماديو سيمبارا، رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، الفرص الاستثمارية المطروحة والتي تضم العديد من المشاريع، في مجال الطاقة المتجددة، والآبار الارتوازية، والبنية التحتية، وإنشاء مجمع تجاري كبير، وإنشاء مجمع رياضي، ومشاريع في الصناعة، والتنمية الحضارية، والنقل البري، وبناء مستشفى دولي. ووجه الدعوة لقطاع الأعمال لزيارة مالي والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة ذات الجدوى الاقتصادية للبلدين، موضحاً أن غرفة مالي تأمل في تعزيز علاقات التعاون مع غرف الإمارات في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.