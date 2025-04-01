عيد الفطر يحلّق بحركة السفر عبر مطار دبي

تواصلت خلال الساعات الماضية حالة الزخم في الحركة عبر مطار دبي الدولي بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما سجلت طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين خلال العيد.

ويتعامل مطار دبي مع موسم أعياد استثنائي مع توقعات باستقبال مبانيه المختلفة لأكثر من 3.6 ملايين مسافر خلال ذروة السفر بين 26 مارس إلى 7 أبريل، حيث من المتوقع أن يكون السبت 5 أبريل الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة مع استقبال 309 آلاف ضيف ويسجل إجمالي عدد المسافرين يومياً 276 ألف ضيف في المتوسط، مع تقديرات بتسجيل الارتفاع الأكبر في الأسبوع الأول من أبريل.

واستقبلت طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي، وتشير التوقعات إلى أن حركة المسافرين في المبنى 3 سجلت ذروتها أيام 28 و29 الماضي و5 و6 أبريل المقبل.