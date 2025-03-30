فحوصات مجانية لأطقم التوصيل في شهر رمضان

إيماناً منهما بأهمية المبادرات الهادفة، وفي إطار مبادرة إنسانية تعكس قيم العطاء خلال شهر رمضان المبارك، تعاونت «فيرست ريسبونس هيلث كير» – الشركة العاملة في مجال الرعاية الصحية المنزلية – مع منصة «نون»، السوق الرقمية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، لتنظيم يوم صحي مجاني مخصص لسائقي التوصيل، تقديراً لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وجاءت مبادرة الشراكة هذه تكريماً لعمال التوصيل الذين يعملون بلا كلل ولا ملل لضمان راحة العملاء، خصوصاً خلال شهر الخير، حيث تزداد الطلبات بشكل كبير.

لذا نظمت «فيرست ريسبونس هيلث كير» في هذا السياق فعالية «المخيم الصحي» وجهزت فريقاً طبياً متكاملاً يضم نخبة من الأطباء والممرضين، مدعومين بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، لضمان حصول جميع المشاركين على فحوصات شاملة ومتكاملة.

وأقيمت هذه الفعالية الإنسانية في موقع مخصص في الشارقة، حيث استفاد أكثر من 150 سائق توصيل من الفحوصات الطبية المجانية.

وشملت الخدمات الصحية المقدمة خلال هذا اليوم الاستثنائي فحوصات شاملة لقياس العلامات الحيوية، قياس مؤشر كتلة الجسم (BMI)، استشارات صحية عامة، فحوصات لصحة الفم والأسنان، استشارات في العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى جلسة توعية غنية بالمعلومات المهمة حول الاهتمام بالصحة.

كما حملت الجلسة عنوان «نصائح صحية أساسية لسائقي التوصيل»، حيث تناولت مواضيع مهمة مثل تعويض السوائل والحفاظ على المستوى الطبيعي لها، التغذية السليمة، ووضعية الجلوس الصحيحة، وقدمها نخبة من الأطباء والخبراء الطبيين في الشركة.

وأعربت براشي شارما، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «فيرست ريسبونس هيلث كير»، عن سعادتها بهذه المبادرة، مصرحة: «تجمعنا مع نون رسالة مشتركة، ألا وهي توفير منتجات وخدمات عالية الجودة مباشرة إلى منازل أفراد المجتمع. وبينما تتفوق نون في توصيل الاحتياجات اليومية، من الإلكترونيات إلى المواد الغذائية وغيرها للمنازل والمؤسسات، فإننا نختص في تقديم حلول الرعاية الصحية، لضمان حصول الأفراد على الخدمات الطبية التي يحتاجونها في منازلهم على مدار الساعة. هذه الرؤية المشتركة جعلت من مبادرتنا في شهر رمضان المبارك أكثر قيمة وتأثيراً».

وتدرك الشركتان الدور المحوري الذي يلعبه سائقو التوصيل في تسهيل الحياة العصرية لأفراد المجتمع، من خلال إيصال الطعام، والبقالة، والمنتجات الأساسية إلى المنازل بسرعة وكفاءة عالية. ومن هذا المنطلق، تسعى «فيرست ريسبونس هيلث كير» إلى جعل الرعاية الطبية بالقدر نفسه من السهولة والراحة.