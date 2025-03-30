«سيتي ديفيلوبرز» تطرح أحدث مشاريعها «أغوا» في جزر دبي

تواصل شركة «سيتي ديفيلوبرز Citi Developers» طرح مشاريعها الناجحة في دبي، حيث أطلقت أحدث مشاريعها «أغوا AGUA» في جزر دبي بعد النجاح الذي حققه مشروع، Allura، مقدّمة معياراً جديداً للعيش الذكي والراقي، حيث تم تصميم كل تفصيل في «أغوا» بدقة ليغمر السكان في رفاهية انسيابية، من عناصره المعمارية النحتية إلى حلول العيش الذكية المدعّمة بالذكاء الاصطناعي.

وقال زوريز مالك، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ديفلوبرز: «يمثل «أغوا» نقلة نوعية في مجال الإسكان الحضري، حيث تقدم حلولاً مستدامة ومرنة دون المساس بالأناقة أو الراحة. ندعو الجميع لاستكشاف هذا المفهوم المتطور والتعرف عن كثب على الإمكانات اللامحدودة التي سيوفرها «أغوا» وسيتي ديفلوبرز لقطاع الإسكان».

وقال مالك: «أنا لا أبني منازل فقط، بل أصنع تجارب تشكّل أسلوب حياة الناس. مشروع «أغوا» هو تجسيد لرؤيتنا للعيش المعاصر – ذكي، سلس، ومتصِل بالطبيعة بكل تفاصيله».

كل وحدة سكنية مزوّدة بروبوت مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يوفّر إدارة منزلية سلسة، وخدمات كونسيرج، وراحة مخصصة، ما يرفع معايير العيش العصري إلى مستوى جديد.

عند اكتماله وبدء تسليمه في الربع الرابع من 2027، لن يقتصر مشروع «أغوا» على مجرد سكن فاخر، بل سيتمكن السكان من استكشاف مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والاستفادة من سهولة التنقل بفضل الروابط الاستراتيجية التي تربط قرية جميرا الدائرية بالمراكز الرئيسة.

وأضاف مالك لا يُعد «أغوا» مجرد مشروع سكني، بل هو تجربة متعددة الحواس تمزج بين الهندسة المعمارية، والابتكار، والطبيعة لتخلق أسلوب حياة لا مثيل له.