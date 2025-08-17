الكفاءة التشغيلية تعزز ريادة تعاونية الاتحاد

أعلنت تعاونية الاتحاد عن نتائج مالية وتشغيلية استثنائية للنصف الأول من عام 2025، مدفوعة بالتوسع الاستراتيجي في قطاع التجزئة، والخدمات الرقمية المبتكرة، ونهجها المركز على العملاء، والذي عزز ريادتها في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية سجلت صافي ربح بلغ 173.6 مليون درهم بعد الضريبة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 163.14 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 6.4 %، فيما بلغ إجمالي الدخل 1.158 مليار درهم، منها 1.031 مليار درهم من مبيعات التجزئة، و88 مليون درهم من العقارات، و39 مليون درهم من الإيرادات الأخرى.

وأضاف: إن أرباح الربع الثاني من عام 2025 نمت بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد كفاءة الاستراتيجية التشغيلية لتعاونية الاتحاد، مشيراً إلى أن قاعدة عملاء التعاونية شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 30 %، وارتفعت المبيعات عبر المتجر الإلكتروني بنسبة 24 %.

وتابع الهاشمي: «في النصف الأول من هذا العام، وسعنا نطاق أعمالنا بافتتاح 3 فروع جديدة في الخوانيج، وند الشبا، ومجمع روكان.