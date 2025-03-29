«فورد إكسبلورر 2025» في أسواق الإمارات

وصل إلى أسواق الإمارات الطراز الجديد من «فورد إكسبلورر 2025» والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات والمغامرين على حد سواء. ومع تحديثات ملحوظة في التصميم والتقنية، تسعى «فورد» إلى تعزيز مكانتها في أسواق المنطقة من خلال هذا الطراز الجديد.

تأتي «فورد إكسبلورر 2025» بمجموعة متنوعة من المحركات لتلبية احتياجات مختلف العملاء، منها محرك سعة 2.3 لتر بتقنية EcoBoost يولد قوة تبلغ 300 حصان، مما يوفر أداءً متميزاً واقتصاداً في استهلاك الوقود. كما تأتي بمحرك V6 سعة 3.0 لتر ثنائي الشحن يقدم قوة تصل إلى 400 حصان، مما يمنح السيارة تسارعاً قوياً وقدرة سحب عالية. كما تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، يضمن تغييراً سلساً وسريعاً بين التروس، مما يعزز من تجربة القيادة.

وتم إعادة تصميم «فورد إكسبلورر 2025» لتجمع بين الأناقة والعملية. فمن حيث الشكل الخارجي، نجد أنها تتميز بمصابيح أمامية متكيفة تعمل بتقنية LED، تتحرك مع حركة عجلة القيادة لتوفير إضاءة مثالية عند المنعطفات. كما تم تحديث الشبك الأمامي والعجلات لتضفي مظهراً أكثر جرأة وديناميكية. أما من الداخل فهي تتسع لسبعة ركاب مع ثلاثة صفوف من المقاعد، مما يوفر راحة ومساحة للعائلات الكبيرة. كما تم تجهيز المقصورة بشاشة لمس مركزية قياس 13.2 بوصة، تعرض المعلومات بوضوح وتدعم تكامل الهواتف الذكية.

وتتضمن «فورد إكسبلورر 2025» مجموعة من التقنيات الحديثة لتعزيز السلامة والراحة، ومنها نظام استباق الاصطدام. وتعمل على مسح الطريق أمامك وينذرك باحتمال وقوع تصادم مع مركبة أو مشاة، ويستخدم الفرامل تلقائياً عند الضرورة. كما توجد لوحة عدادات رقمية تتضمن شاشة قياس 12.3 بوصة تعرض البيانات الأساسية بوضوح عالي، ما يسهل على السائق متابعة المعلومات المهمة. وتأتي السيارة بنظام صوتي يضم 14 مكبر صوت ومضخماً قوياً، يوفر تجربة صوتية غامرة للركاب.

وبفضل خيارات المحركات المتعددة، تقدم السيارة أداءً يتناسب مع مختلف الاحتياجات، سواء للقيادة داخل المدينة أو على الطرق الوعرة. كمل أن المقصورة الواسعة والقابلة للتعديل فتوفر راحة للركاب ومساحة تخزين كبيرة، ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة والنقل اليومي. وتضمن أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة تجربة قيادة آمنة ومريحة، مع ميزات مثل نظام استباق الاصطدام والفرملة التلقائية.