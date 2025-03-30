العيد في دبي.. تجارب عائلية وفعاليات استثنائية في أروع الوجهات

تقدّم احتفالات «العيد في دبي»، التي ينظمها «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، تجربة مميزة للعائلات، عبر جدول حافل بالفعاليات والأنشطة الممتعة، والجوائز المميزة.

واحتفالاً بعيد الفطر، تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة جدولاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات التي تضم الوجهات الترفيهية المشوّقة، والتجارب التفاعلية، والفعاليات الفنية والثقافية، والاحتفالات الشاطئية، لتوفر تجربة غنية ومتنوعة تلائم مختلف الأذواق حتى 6 أبريل.

وتشهد المدينة أجواءً مميزة مع عروض الألعاب النارية، والمغامرات البحرية، والتجارب الرقمية، لتمنح الزوار فرصة للاحتفال بالعيد مع أحبائهم في إطار يجمع الترفيه بالمضمون الثقافي.

وتقدّم الفعاليات المؤقتة في الهواء الطلق خلال عيد الفطر مزيجاً من تجارب الطعام والتسوّق والهدايا في أجواء اجتماعية ممتعة.

حيث تعود فعالية الطعام الشهيرة كانتين الشاطئ من «&e» التي تقام على شاطئ نسناس، من 27 مارس الجاري وحتى 13 أبريل، لتقدّم تجارب طعام مميزة مستوحاة من الضيافة الإماراتية التقليدية، لاسيما في أول وثاني أيام العيد.

أما فعالية «تقاليد ونكهات العيد» في منتجع جيه إيه، فتستقبل الزوّار في ثاني أيام العيد لتجربة مأكولات إماراتية أصيلة، إلى جانب ألعاب وعروض موسيقية ترفيهية.

ويحظى عشاق الألعاب بتجربة تفاعلية ممتعة مع فيلم «ماينكرافت» في سينما فوكس بمول الإمارات حتى 14 أبريل، حيث يمكنهم الاستمتاع بألعاب تفاعلية وفرص للفوز بجوائز مميزة.

ويمكن للعائلات إثراء تجاربهم الثقافية من خلال زيارة خاصة إلى مسجد جميرا الشهير، بمرافقة خبراء من مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، لاستكشاف التراث والعادات الإماراتية في العيد. حيث تتوفر الزيارات للمقيمين والزوّار حتى 3 أبريل.

وتتوفّر تجارب تكنولوجية تفاعلية لجميع الأعمار خلال العيد. حيث يُقدّم «آيا يونيفيرس» في وافي سيتي مول عرضاً خاصاً للعائلات. كما تُوفّر «هاوس أوف هايب» في دبي مول تذاكر مخفضة. أمّا مدينة إكسبو دبي، فتُرحّب بالعائلات لاستكشاف أجنحة تيرّا وألِف والرؤية والاستمتاع بإطلالة خلّابة من «حديقة في السماء».

وتُقدِّم الوجهات الداخلية في دبي تخفيضات وعروضاً مميزة خلال العيد، حيث تقدم الوجهة المميزة «آي إم جي عالم من المغامرات» تخفيضاً بنسبة 30 % على التذاكر لمسافري طيران الإمارات، وفرصة لقاء شخصيات جديدة مثل النمر العربي الرائع ليوني، والقنفذ الصحراوي اللطيف هوج. كما يُقدّم «لوكو بير»، الملعب الداخلي الضخم الجديد في دبي، تخفيضاً بنسبة 30% على بطاقات المغامرة حتى 6 أبريل.

وتنتظر العائلات مغامرات مائية وطبيعية ممتعة خلال العيد.

حيث يُقدّم «دبي دولفيناريوم» عرضاً مميزاً للدلافين والفقمات مع تخفيضات بنسبة 30 % عند الحجز المبكر باستخدام الرمز الترويجي RAMADAN30 حتى 6 أبريل. ويُوفّر «وايلد وادي» مغامرات مائية خاصة بسعر مخفض للمقيمين في دبي.

ويدعو «ذا جرين بلانيت» العائلات لاستكشاف مغامرة الغابات المطيرة والتفاعل مع الحيوانات حتى 2 أبريل.

وتُقام احتفالات «العيد في دبي» بدعم الشركاء الاستراتيجيين، مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.