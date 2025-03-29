عروض ترويجية رائعة قبيل ختام «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» في دبي



يمكن لعشاق التسوق الاستفادة من حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع تخفيضات استثنائية تصل إلى 95 % على أكثر من 80 علامة تجارية رائدة، ما يشكل فرصة رائعة لشراء هدايا عيد الفطر السعيد، والاستمتاع بتجربة تسوق رائعة قبل اختتام الحملة يوم 30 مارس.

ولا يزال هناك الكثير من الوقت أمام المتسوقين لاستكشاف تجربة التسوق الجديدة كلياً التي جرى إطلاقها هذا العام، وهي عبارة عن مركز تسوق افتراضي على موقع التخفيضات الإلكترونية الكبرى، يتيح للمتسوقين استكشاف أكثر من 80 علامة تجارية مشاركة في الحملة. ويمكن للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الاستفادة من تخفيضات حصرية، والدخول في سحب للفوز بجائزة ضخمة قدرها 100000 درهم. وسيحظى المتسوقون أيضاً بفرصة الفوز بجوائز نقدية إضافية بقيمة 50000 درهم من خلال زيارة خمسة أقسام أو أكثر في المتاجر الافتراضية.

ومع إسدال الستار على التخفيضات نهاية هذا الأسبوع، يمكن للجميع الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة التي تقدمها علامات تجارية مرموقة؛ مثل أمازون، وسنتر بوينت، ونمشي، ونون، وأولساينتس، و6 ستريت، وإي ماكس، وغاليري لافاييت، وأو سي هوم، وايكيا، وريفولي شوب، وريتوالز، وتيد بيكر، وفي بيرفيومز، وغيرها الكثير. وتشمل العروض مجموعة كبيرة من المنتجات التي تناسب مختلف الأذواق، من الملابس العصرية، والأجهزة الإلكترونية الحديثة، إلى العطور الفاخرة، وقطع الأثاث الأنيقة.

وتُقام الحملة بدعم الشريك الرئيس بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين؛ مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.