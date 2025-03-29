99.9 % ملكية «الإمارات دبي الوطني» في «الإسلامي»

أعلن «الإمارات الإسلامي»، تلقيه تحديثاً من بنك الإمارات دبي الوطني بخصوص نتائج العرض النقدي الإلزامي المقدم من البنك للاستحواذ على جميع أسهم المصرف.

ووفقاً للتحديث، حصل «الإمارات دبي الوطني» على موافقات على العرض من مساهمي «الإمارات الإسلامي» فيما يتعلق بـ4.3 ملايين سهم من أسهم المصرف، والتي تمثل 0.078% من رأسماله. وبناء على ذلك، ومع العلم بأن هذه النتائج أولية وتخضع للتأكيد النهائي، ستصبح ملكية بنك الإمارات دبي الوطني 99.971% من رأسمال «الإمارات الإسلامي».

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، في خطابه المرسل لمصرف الإمارات الإسلامي: إن العرض أصبح غير مشروط من جميع النواحي، مضيفاً أنه سيتم تسوية المقابل النقدي للأسهم التي قدمت نماذج قبولها ونقل ملكيتها خلال فترة العرض في يوم الاثنين 7 أبريل 2025 أو حواليه.

وأكد البنك أنه سيصدر إفصاحاً في الوقت المناسب بشأن إرسال إشعارات الاستحواذ الإلزامية فيما يتعلق بأسهم المصرف البالغة 1.6 مليون سهم، والتي تمثل 0.029% من رأسمال المصرف.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، قدم إلى مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، عرضاً نقدياً إلزامياً مشروطاً للاستحواذ على 100% من أسهمه العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل، مقابل 11.95 درهماً لكل سهم.