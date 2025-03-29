مجموعة أغذية توسّع أعمالها عبر الاستحواذ الكامل على «ريفيير»

أعلنت مجموعة أغذية، عن استحواذها على حصة 100 % في مصنع ريفيير لتحلية وتعبئة المياه المعدنية «ريفيير»، إحدى أبرز الشركات في خدمات المياه المعبأة للمنازل والمكاتب بدولة الإمارات، وتضاعف هذه الخطوة الاستراتيجية قاعدة العملاء المنزلية لـ «أغذية» 3 مرات.

ويُعزز الاستحواذ قطاع المياه والأغذية في «أغذية»، حيث يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع 6.5 % ويُمثّل دخولاً استراتيجياً للمجموعة في القطاع السائد. ومع تزايد الطلب على خدمات المياه إلى المنازل في أنحاء الإمارات، توفر شركة ريفيير طاقة إنتاجية إضافية، تدعم نمو «أغذية» المستمر.

ومن المتوقع أن يكون لاستحواذ «ريفيير» أثر إيجابي مباشر في أرباح «أغذية»، حيث يُحقق قيمة على المدى القصير والطويل، عبر تحقيق وفورات التكاليف، وعمليات أكثر كفاءة، والاستفادة من القدرات المشتركة. كما سيُعزز من كفاءة التصنيع والتوزيع، ويدعم التوسّع الجغرافي للمجموعة.

الكفاءات التشغيلية

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «بعد النمو القوي الذي شهدناه في قطاع المياه خلال عام 2024، يعزز استحواذنا على «ريفيير» ريادتنا في سوق المياه في الإمارات، ويوسّع نطاق حضورنا، ويعزز نمونا في قطاع خدمات المياه للمنازل والمكاتب.

يتيح لنا الدخول إلى القطاع السائد، خدمة قاعدة عملاء أوسع، مع تعزيز الكفاءات التشغيلية عبر شبكتنا. وبفضل خبراتنا العميقة، وسجلنا الحافل في التنفيذ الاستراتيجي، نحن واثقون بأن هذه الخطوة ستوفر قيمة طويلة الأجل لعملائنا وأصحاب المصلحة والسوق بشكل عام». وقال علي مويدين كنكيل، الشريك المالك لريفيير:

«على مدار أكثر من عقدين، رسّخت «ريفيير» مكانتها في قطاع خدمات المياه للمنازل في دولة الإمارات، مدفوعة بالتزامنا بالجودة والتميز في الخدمة وثقة العملاء. ومع انتقال الأعمال، نحن على ثقة بأن «أغذية» هي الشريك المناسب للحفاظ على هذا الإرث، ودفع عجلة النمو المستقبلي. وبفضل ريادة «أغذية» وحجمها وخبرتها التشغيلية، تتمتع «ريفيير»، بوضع جيد لتعزيز عروضها للعملاء، وتسريع وتيرة نموها، وتعزيز وجودها في السوق».